https://ria.ru/20220309/gaz-1777335362.html

Премьер Греции назвал запрет ЕС на импорт газа из России нереалистичным

Премьер Греции назвал запрет ЕС на импорт газа из России нереалистичным - РИА Новости, 09.03.2022

Премьер Греции назвал запрет ЕС на импорт газа из России нереалистичным

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает нереалистичным запрет Евросоюзом импорта российского газа и не знает, пойдет ли Россия на прекращение... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:40

2022-03-09T17:40

2022-03-09T17:40

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АФИНЫ, 9 мар – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает нереалистичным запрет Евросоюзом импорта российского газа и не знает, пойдет ли Россия на прекращение поставок.В интервью телевидению агентства Bloomberg Мицотакис, в частности, изложил свои предложения Еврокомиссии по вмешательству в ситуацию на рынке природного газа, чтобы "по существу перезапустить рынок", сбалансировать его и избежать чрезмерных колебаний цен. Письмо с планом из шести пунктов Мицотакис направил утром главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Премьер полагает, что ЕС может, если захочет, использовать для поддержки энергорынка средства из чрезвычайной программы выпуска облигаций."Мы столкнулись с экстремальной ситуацией. Если вы посмотрите на влияние этого повышения цен на счета за электроэнергию не только в Греции, но и во многих европейских странах, вы поймете, под каким давлением находятся наши граждане. Конечно, мы субсидируем счета за электроэнергию, как и все европейские страны, но я думаю, что нам нужно более систематическое вмешательство. Есть и другие идеи, выдвинутые, например, Испанией, о том, как на самом деле работает рынок электроэнергии. Так что я выступаю за панъевропейское решение по существу европейской проблемы", - сказал премьер.Мицотакис заявил, что объем поставок газа не изменился, поставки остаются в основном стабильными, но есть фундаментальная проблема с рынком, который не работает должным образом. "Очевидно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе комиссары реализуют смелый план по более быстрому избавлению Европы от газа. Но, опять же, это процесс, который невозможно реализовать за одну ночь", - сказал он. "Поэтому я за краткосрочное вмешательство в структуру цен оптового рынка газа", - отметил греческий премьер."В Европе понимают, что нужно как можно быстрее избавляться от российского газа. Как я уже сказал, это не произойдет в одночасье. Я бы сказал, что у нас уже есть динамичный план в рамках программы Fit to 55 (обязательства ЕС снизить выбросы СО2 к 2030 году на 55% в рамках борьбы с изменениями климата – ред.), о том, как постепенно снижать нашу зависимость от ископаемого топлива", - сказал он.На вопрос, хочет ли Греция запретить импорт энергоресурсов из России в Европу и в какие сроки, Мицотакис ответил: "Не думаю, что немедленный запрет на импорт газа из России является реалистичным предложением на данный момент". Отвечая на вопрос, Мицотакис сказал, что не знает, остановит ли Москва первой поставки газа. "Не знаю. Если это так, конечно, мы должны быть к этому готовы. Например, Греция импортирует чуть более 2 миллиардов кубометров российского газа. У нас есть планы на случай чрезвычайной ситуации. У нас есть предприятия для сжиженного природного газа (СПГ)", - добавил он."То, что вы описываете, очевидно, является худшим возможным сценарием. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Но вы спросили меня, верю ли я, что в одностороннем порядке, как Европа, мы можем в одночасье отказаться от российского газа. И мой ответ таков: очевидно, что это нереалистичное предложение", - сказал премьер Греции.Накануне президент США Джо Байден ввел эмбарго на импорт российских энергоресурсов. Байден признал, что не все европейские страны смогут последовать в этом за США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, греция, россия, еврокомиссия, в мире, кириакос мицотакис