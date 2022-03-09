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https://ria.ru/20220309/frantsiya-1777307391.html
Во Франции рассказали, как месть США России толкает Европу к самоубийству
Во Франции рассказали, как месть США России толкает Европу к самоубийству - РИА Новости, 09.03.2022
Во Франции рассказали, как месть США России толкает Европу к самоубийству
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала идею ввести эмбарго на российские энергоносители, а ее сторонники РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:00
2022-03-09T17:09
франция
россия
сша
в мире
марин ле пен
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала идею ввести эмбарго на российские энергоносители, а ее сторонники заподозрили США в преследовании личных интересов под маской борьбы с экономикой России.В эфире телеканала France 2 Ле Пен сравнила гипотетический отказ от поставляемой Москвой нефти с совершением харакири. По ее мнению, правительство республики рискует убить французскую экономику в попытках навредить российской.Французы в социальных сетях поддержали заявление политика и выдвинули свои предположения, кому может быть выгодна антироссийская позиция."Это позволит американцам продавать нам сланцевую нефть и богатеть! Вы все еще верите, что они тут ни при чем?" — спросил один из комментаторов."Ле Пен права. Байден будет просто счастлив, ведь он найдет, кому продавать свой сланцевый газ", — добавили в ответ."Браво за вашу смелость, мадам!" — выразили поддержку Ле Пен в комментариях.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Накануне США запретили импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. При этом Евросоюз отказался от аналогичного шага.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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франция, россия, сша, в мире, марин ле пен, санкции в отношении россии
16:00 09.03.2022 (обновлено: 17:09 09.03.2022)
 
Во Франции рассказали, как месть США России толкает Европу к самоубийству

Французы поддержали критику консерваторов идеи отказаться от российской нефти

© AP Photo / Luca BrunoМарин Ле Пен на митинге в Милане
Марин Ле Пен на митинге в Милане - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Марин Ле Пен на митинге в Милане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала идею ввести эмбарго на российские энергоносители, а ее сторонники заподозрили США в преследовании личных интересов под маской борьбы с экономикой России.
В эфире телеканала France 2 Ле Пен сравнила гипотетический отказ от поставляемой Москвой нефти с совершением харакири. По ее мнению, правительство республики рискует убить французскую экономику в попытках навредить российской.
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Вчера, 08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
Французы в социальных сетях поддержали заявление политика и выдвинули свои предположения, кому может быть выгодна антироссийская позиция.
"Это позволит американцам продавать нам сланцевую нефть и богатеть! Вы все еще верите, что они тут ни при чем?" — спросил один из комментаторов.
"Ле Пен права. Байден будет просто счастлив, ведь он найдет, кому продавать свой сланцевый газ", — добавили в ответ.
"Крайне иронично, правые консерваторы сохраняют спокойствие, пока команда Макрона стреляет себе в ногу", — отметил француз.
"Браво за вашу смелость, мадам!" — выразили поддержку Ле Пен в комментариях.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Накануне США запретили импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. При этом Евросоюз отказался от аналогичного шага.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.
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8 марта, 08:00
Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
 
ФранцияРоссияСШАВ миреМарин Ле ПенСанкции в отношении России
 
 
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