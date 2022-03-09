https://ria.ru/20220309/frantsiya-1777307391.html

Во Франции рассказали, как месть США России толкает Европу к самоубийству

Во Франции рассказали, как месть США России толкает Европу к самоубийству - РИА Новости, 09.03.2022

Во Франции рассказали, как месть США России толкает Европу к самоубийству

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала идею ввести эмбарго на российские энергоносители, а ее сторонники РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:00

2022-03-09T16:00

2022-03-09T17:09

франция

россия

сша

в мире

марин ле пен

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала идею ввести эмбарго на российские энергоносители, а ее сторонники заподозрили США в преследовании личных интересов под маской борьбы с экономикой России.В эфире телеканала France 2 Ле Пен сравнила гипотетический отказ от поставляемой Москвой нефти с совершением харакири. По ее мнению, правительство республики рискует убить французскую экономику в попытках навредить российской.Французы в социальных сетях поддержали заявление политика и выдвинули свои предположения, кому может быть выгодна антироссийская позиция."Это позволит американцам продавать нам сланцевую нефть и богатеть! Вы все еще верите, что они тут ни при чем?" — спросил один из комментаторов."Ле Пен права. Байден будет просто счастлив, ведь он найдет, кому продавать свой сланцевый газ", — добавили в ответ."Браво за вашу смелость, мадам!" — выразили поддержку Ле Пен в комментариях.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Накануне США запретили импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. При этом Евросоюз отказался от аналогичного шага.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам Москвы. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

франция, россия, сша, в мире, марин ле пен, санкции в отношении россии