Visa и Mastercard планируют поднять комиссии для части ритейла, пишут СМИ

2022-03-09T11:52

2022-03-09T11:52

2022-03-09T11:55

экономика

технологии

россия

mastercard, inc.

visa, inc.

санкции в отношении россии

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международные платежные системы Visa и Mastercard планируют увеличить комиссии за приём банковских карт для некоторых крупных продавцов, сообщили газете Wall Street Journal источники."Visa Inc. и Mastercard Inc. готовятся увеличить комиссию, которую платят многие крупные продавцы, когда они принимают к оплате потребительские кредитные карты", - сообщили газете источники. При этом такое повышение платы, отложенное в течение последних двух лет из-за ковидной истории, должно произойти уже в апреле.Тем временем в воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Это означает, что выпущенные там карты этих систем не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. Но внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК, утверждал Банк России.Межбанковская комиссия (интерчейндж) начисляется за прием к оплате кредитных карт. Продавцы платят эти сборы, которые устанавливаются карточными сетями, когда покупатели используют свои карты. Комиссионные идут в банк, выпустивший карту."Наше внимание по-прежнему направлено на обеспечение безопасности и надежности платежей при балансировании интересов всех сторон", — сказал газете представитель Mastercard. Согласно документу и источникам, увеличение комиссий Visa и Mastercard будет применяться ко многим покупкам по потребительским кредитным картам в том числе в интернете.Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

россия

2022

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

