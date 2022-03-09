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Visa и Mastercard планируют поднять комиссии для части ритейла, пишут СМИ
Visa и Mastercard планируют поднять комиссии для части ритейла, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2022
Visa и Mastercard планируют поднять комиссии для части ритейла, пишут СМИ
Международные платежные системы Visa и Mastercard планируют увеличить комиссии за приём банковских карт для некоторых крупных продавцов, сообщили газете Wall... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:52
2022-03-09T11:55
экономика
технологии
россия
mastercard, inc.
visa, inc.
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международные платежные системы Visa и Mastercard планируют увеличить комиссии за приём банковских карт для некоторых крупных продавцов, сообщили газете Wall Street Journal источники."Visa Inc. и Mastercard Inc. готовятся увеличить комиссию, которую платят многие крупные продавцы, когда они принимают к оплате потребительские кредитные карты", - сообщили газете источники. При этом такое повышение платы, отложенное в течение последних двух лет из-за ковидной истории, должно произойти уже в апреле.Тем временем в воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Это означает, что выпущенные там карты этих систем не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. Но внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК, утверждал Банк России.Межбанковская комиссия (интерчейндж) начисляется за прием к оплате кредитных карт. Продавцы платят эти сборы, которые устанавливаются карточными сетями, когда покупатели используют свои карты. Комиссионные идут в банк, выпустивший карту."Наше внимание по-прежнему направлено на обеспечение безопасности и надежности платежей при балансировании интересов всех сторон", — сказал газете представитель Mastercard. Согласно документу и источникам, увеличение комиссий Visa и Mastercard будет применяться ко многим покупкам по потребительским кредитным картам в том числе в интернете.Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
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экономика, технологии, россия, mastercard, inc., visa, inc., санкции в отношении россии
11:52 09.03.2022 (обновлено: 11:55 09.03.2022)
 
Visa и Mastercard планируют поднять комиссии для части ритейла, пишут СМИ

The Wall Street Journal: Visa и Mastercard планируют поднять комиссии для части ритейла

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международные платежные системы Visa и Mastercard планируют увеличить комиссии за приём банковских карт для некоторых крупных продавцов, сообщили газете Wall Street Journal источники.
"Visa Inc. и Mastercard Inc. готовятся увеличить комиссию, которую платят многие крупные продавцы, когда они принимают к оплате потребительские кредитные карты", - сообщили газете источники. При этом такое повышение платы, отложенное в течение последних двух лет из-за ковидной истории, должно произойти уже в апреле.
Тем временем в воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Это означает, что выпущенные там карты этих систем не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. Но внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК, утверждал Банк России.
Межбанковская комиссия (интерчейндж) начисляется за прием к оплате кредитных карт. Продавцы платят эти сборы, которые устанавливаются карточными сетями, когда покупатели используют свои карты. Комиссионные идут в банк, выпустивший карту.
"Наше внимание по-прежнему направлено на обеспечение безопасности и надежности платежей при балансировании интересов всех сторон", — сказал газете представитель Mastercard. Согласно документу и источникам, увеличение комиссий Visa и Mastercard будет применяться ко многим покупкам по потребительским кредитным картам в том числе в интернете.
Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
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