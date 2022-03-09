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В Липецкой области в 2022 году построят четыре ФАПа
В Липецкой области в 2022 году построят четыре ФАПа - РИА Новости, 09.03.2022
В Липецкой области в 2022 году построят четыре ФАПа
Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в селе Ратчино Липецкой области, до конца года в регионе будет построено четыре таких пункта,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:34
2022-03-09T17:34
2022-03-09T17:34
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в селе Ратчино Липецкой области, до конца года в регионе будет построено четыре таких пункта, рассказал глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что работы ведутся в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Для реализации проекты выделено 24 миллиона рублей. На эти деньги строители не только возведут фельдшерско-акушерский пункт, но и благоустроят территорию вокруг него – заасфальтируют дорожки, посадят деревья. Медучреждение оборудуют всем необходимым оборудованием, чтобы обслуживать почти 800 селян, в том числе 70 детей.По словам Артамонова, всего в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2022 году в Липецкой области планируется ввести в эксплуатацию четыре фельдшерско-акушерских пункта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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липецкая область, общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в селе Ратчино Липецкой области, до конца года в регионе будет построено четыре таких пункта, рассказал глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что работы ведутся в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Для реализации проекты выделено 24 миллиона рублей. На эти деньги строители не только возведут фельдшерско-акушерский пункт, но и благоустроят территорию вокруг него – заасфальтируют дорожки, посадят деревья. Медучреждение оборудуют всем необходимым оборудованием, чтобы обслуживать почти 800 селян, в том числе 70 детей.
По словам Артамонова, всего в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2022 году в Липецкой области
планируется ввести в эксплуатацию четыре фельдшерско-акушерских пункта.
"Благодаря таким мини-поликлиникам медицинская помощь становится доступнее жителям сельской местности, своевременно диагностируются заболевания, что часто позволяет избежать серьёзных патологий и сохранить здоровье наших граждан. Разумеется, работа по модернизации первичного звена регионального здравоохранения будет продолжена", – считает губернатор.