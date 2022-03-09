https://ria.ru/20220309/fapy-1777333957.html

В Липецкой области в 2022 году построят четыре ФАПа

В Липецкой области в 2022 году построят четыре ФАПа - РИА Новости, 09.03.2022

В Липецкой области в 2022 году построят четыре ФАПа

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в селе Ратчино Липецкой области, до конца года в регионе будет построено четыре таких пункта,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:34

2022-03-09T17:34

2022-03-09T17:34

липецкая область

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) началось в селе Ратчино Липецкой области, до конца года в регионе будет построено четыре таких пункта, рассказал глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что работы ведутся в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Для реализации проекты выделено 24 миллиона рублей. На эти деньги строители не только возведут фельдшерско-акушерский пункт, но и благоустроят территорию вокруг него – заасфальтируют дорожки, посадят деревья. Медучреждение оборудуют всем необходимым оборудованием, чтобы обслуживать почти 800 селян, в том числе 70 детей.По словам Артамонова, всего в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2022 году в Липецкой области планируется ввести в эксплуатацию четыре фельдшерско-акушерских пункта.

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липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, общество, игорь артамонов