https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777358476.html

Почти 250 иностранцев эвакуировали с Украины в Новороссийск

Почти 250 иностранцев эвакуировали с Украины в Новороссийск - РИА Новости, 09.03.2022

Почти 250 иностранцев эвакуировали с Украины в Новороссийск

Во вторник из опасных районов Херсонской области в Новороссийск эвакуированы 247 иностранцев, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:50

2022-03-09T19:50

2022-03-09T19:50

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Во вторник из опасных районов Херсонской области в Новороссийск эвакуированы 247 иностранцев, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вчера, в результате проведенной Российской Федерацией гуманитарной операции, так же без участия украинской стороны, из опасных районов Херсонской области в Новороссийск эвакуированы 247 иностранных граждан, в том числе 166 - Турции, 41 - Украины, 11 - Египта, 8 - Италии, 7 - Азербайджана, 6 - Пакистана, 5 - Индии, по одному - Швеции, Марокко и Бразилии", - сказал Мизинцев.Он отметил, что все эвакуированные граждане, в том числе иностранцы, в полном объеме обеспечены комфортабельными условиями для отдыха, горячим питанием, нуждающимся оказана медицинская помощь."Более 9,5 тысячи пунктов временного размещения продолжают штатно функционировать в субъектах Российской Федерации. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа", - добавил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/mariupol-1777352287.html

https://ria.ru/20220309/koridor-1777351351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, новороссийск, вооруженные силы рф, украина