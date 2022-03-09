https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777316122.html

В Сумах заявили, что перевозчики отказываются дать автобусы для эвакуации

В Сумах заявили, что перевозчики отказываются дать автобусы для эвакуации - РИА Новости, 09.03.2022

В Сумах заявили, что перевозчики отказываются дать автобусы для эвакуации

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в среду заявил, что многие работающие в Сумах перевозчики отказываются предоставлять автобусы для РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:33

2022-03-09T16:33

2022-03-09T17:04

в мире

украина

сумы

полтава

вооруженные силы рф

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в среду заявил, что многие работающие в Сумах перевозчики отказываются предоставлять автобусы для эвакуации граждан, и пригрозил конфискацией транспорта.По его словам, первые колонны автобусов, доставивших жителей Сум в Полтаву, уже возвращаются обратно, но транспорта для эвакуации не хватает."Уважаемые перевозчики... Пожалуйста, предоставьте свой транспорт..., чтобы эвакуировать людей из города Сумы. Тем, кто этого не сделает добровольно: по закону мы мобилизуем ваш транспорт", - сказал Живицкий в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Живицкий отметил, что не даст никаких гарантий относительно судьбы конфискованного транспорта: "что с ним будет потом, никто не знает".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777267145.html

украина

сумы

полтава

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сумы, полтава, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика