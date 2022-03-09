https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777267024.html
Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова
Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова - РИА Новости, 09.03.2022
Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова
Россия призывает Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеется на прогресс на следующих переговорах, сообщила на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:56
2022-03-09T12:56
2022-03-09T12:59
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
россия
в мире
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия призывает Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеется на прогресс на следующих переговорах, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возвращаюсь к переговорам, к сожалению, на практике договорённости зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперёд", - сказала она.
https://ria.ru/20220308/zakharova-1777147826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, россия, в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию
12:56 09.03.2022 (обновлено: 12:59 09.03.2022)
Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова
Захарова: Киев должен сделать все для обеспечения безопасного прохода мирных жителей