https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777267024.html

Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова

Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова - РИА Новости, 09.03.2022

Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова

Россия призывает Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеется на прогресс на следующих переговорах, сообщила на... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:56

2022-03-09T12:56

2022-03-09T12:59

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

россия

в мире

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия призывает Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеется на прогресс на следующих переговорах, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возвращаюсь к переговорам, к сожалению, на практике договорённости зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперёд", - сказала она.

https://ria.ru/20220308/zakharova-1777147826.html

украина

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, россия, в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию