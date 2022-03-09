Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777267024.html
Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова
Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова - РИА Новости, 09.03.2022
Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова
Россия призывает Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеется на прогресс на следующих переговорах, сообщила на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:56
2022-03-09T12:59
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
россия
в мире
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777146774_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c93a849e4e5dbac3543036fc9a1b4791.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия призывает Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеется на прогресс на следующих переговорах, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возвращаюсь к переговорам, к сожалению, на практике договорённости зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперёд", - сказала она.
https://ria.ru/20220308/zakharova-1777147826.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777146774_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a16fb92aa5115edff30e5c9ba4e819d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, россия, в мире, эвакуация жителей днр и лнр в россию
12:56 09.03.2022 (обновлено: 12:59 09.03.2022)
 
Киев должен обеспечить безопасный проход мирных жителей, заявила Захарова

Захарова: Киев должен сделать все для обеспечения безопасного прохода мирных жителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди заходят в автобус во время эвакуации из Горловки на территорию России
Люди заходят в автобус во время эвакуации из Горловки на территорию России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Люди заходят в автобус во время эвакуации из Горловки на территорию России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия призывает Украину сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеется на прогресс на следующих переговорах, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возвращаюсь к переговорам, к сожалению, на практике договорённости зачастую не соблюдаются. Мы призываем украинскую сторону сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей, и надеемся, что на следующих раундах переговоров будет сделан более существенный шаг вперёд", - сказала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 14:04
Захарова напомнила УВКПЧ ООН о погибших в Одессе в 2014 году
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаРоссияВ миреЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала