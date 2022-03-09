https://ria.ru/20220309/energoresursy-1777314417.html

Источник рассказал о разногласиях стран ЕС по поставкам газа из России

Источник рассказал о разногласиях стран ЕС по поставкам газа из России - РИА Новости, 09.03.2022

Источник рассказал о разногласиях стран ЕС по поставкам газа из России

В Европе возникли разногласия по поводу поставок газа из России, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:27

2022-03-09T16:27

2022-03-09T19:35

природный газ

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар — РИА Новости. В Европе возникли разногласия по поводу поставок газа из России, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Как заявил в среду Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге, после 2014 года зависимость Европы от российских поставок только выросла. По его словам, теперь необходимо "систематически ее снижать", но для этого нужно иметь политическую волю.Кроме того, лидеры стран ЕС обсудят поставки российских энергоносителей на неформальном саммите в Версале 10-11 марта, сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.США накануне ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС пока не может ввести санкции против энергетического сектора России, так как у Европы нет альтернативного источника сырья. Он добавил, что Берлин и остальные союзники работают над поиском замены.

https://ria.ru/20220308/energetika-1777188746.html

https://ria.ru/20220309/plan-1777296094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, нефть, европа, в мире, россия, экономика, цены на нефть, евросоюз