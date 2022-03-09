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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220309/elektrostal-1777246655.html
В Электростали реконструируют привокзальную площадь
В Электростали реконструируют привокзальную площадь - РИА Новости, 09.03.2022
В Электростали реконструируют привокзальную площадь
Реконструкцию привокзальной площади проведут в городском округе Электросталь Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:42
2022-03-09T11:42
новости подмосковья
михаил хайкин
электросталь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Реконструкцию привокзальной площади проведут в городском округе Электросталь Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Реконструкция пройдет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В результате благоустройства, пешеходные зоны замостят тротуарной плиткой, заменят дорожное покрытие, сформируют зеленые зоны для отдыха со скамьями и урнами, обустроят парковочные места, установят современные автобусные остановки у станций. Общая площадь работ составит 1,6 гектара."Территория привокзальной площади – важное общественное пространство города, одно из звеньев общественных пространств, формирующих исторический центр города. В настоящее время на территории отсутствуют элементы благоустройства, и она нуждается в реконструкции", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
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михаил хайкин, электросталь, московская область (подмосковье)
11:42 09.03.2022
 

В Электростали реконструируют привокзальную площадь

© Министерство благоустройства Московской областиВ Электростали реконструируют привокзальную площадь
В Электростали реконструируют привокзальную площадь
© Министерство благоустройства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Реконструкцию привокзальной площади проведут в городском округе Электросталь Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
Реконструкция пройдет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В результате благоустройства, пешеходные зоны замостят тротуарной плиткой, заменят дорожное покрытие, сформируют зеленые зоны для отдыха со скамьями и урнами, обустроят парковочные места, установят современные автобусные остановки у станций. Общая площадь работ составит 1,6 гектара.
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"Территория привокзальной площади – важное общественное пространство города, одно из звеньев общественных пространств, формирующих исторический центр города. В настоящее время на территории отсутствуют элементы благоустройства, и она нуждается в реконструкции", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинЭлектростальМосковская область (Подмосковье)
 
 
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