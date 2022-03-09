https://ria.ru/20220309/elektrostal-1777246655.html

В Электростали реконструируют привокзальную площадь

В Электростали реконструируют привокзальную площадь - РИА Новости, 09.03.2022

В Электростали реконструируют привокзальную площадь

Реконструкцию привокзальной площади проведут в городском округе Электросталь Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:42

2022-03-09T11:42

2022-03-09T11:42

новости подмосковья

михаил хайкин

электросталь

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Реконструкцию привокзальной площади проведут в городском округе Электросталь Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Реконструкция пройдет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В результате благоустройства, пешеходные зоны замостят тротуарной плиткой, заменят дорожное покрытие, сформируют зеленые зоны для отдыха со скамьями и урнами, обустроят парковочные места, установят современные автобусные остановки у станций. Общая площадь работ составит 1,6 гектара."Территория привокзальной площади – важное общественное пространство города, одно из звеньев общественных пространств, формирующих исторический центр города. В настоящее время на территории отсутствуют элементы благоустройства, и она нуждается в реконструкции", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.

https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777244571.html

электросталь

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

михаил хайкин, электросталь, московская область (подмосковье)