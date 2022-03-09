https://ria.ru/20220309/elektrostal-1777246655.html
В Электростали реконструируют привокзальную площадь
В Электростали реконструируют привокзальную площадь - РИА Новости, 09.03.2022
В Электростали реконструируют привокзальную площадь
Реконструкцию привокзальной площади проведут в городском округе Электросталь Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:42
2022-03-09T11:42
2022-03-09T11:42
новости подмосковья
михаил хайкин
электросталь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Реконструкцию привокзальной площади проведут в городском округе Электросталь Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Реконструкция пройдет в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В результате благоустройства, пешеходные зоны замостят тротуарной плиткой, заменят дорожное покрытие, сформируют зеленые зоны для отдыха со скамьями и урнами, обустроят парковочные места, установят современные автобусные остановки у станций. Общая площадь работ составит 1,6 гектара."Территория привокзальной площади – важное общественное пространство города, одно из звеньев общественных пространств, формирующих исторический центр города. В настоящее время на территории отсутствуют элементы благоустройства, и она нуждается в реконструкции", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777244571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил хайкин, электросталь, московская область (подмосковье)