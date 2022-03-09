https://ria.ru/20220309/eksport-1777204715.html

Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу

Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу - РИА Новости, 09.03.2022

Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу

Будущие ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в Европу в ответ на санкции Запада будут иметь огромное значение для экономики и граждан,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T01:32

2022-03-09T01:32

2022-03-09T02:23

в мире

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россия

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сша

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 9 мар — РИА Новости. Будущие ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в Европу в ответ на санкции Запада будут иметь огромное значение для экономики и граждан, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала B92.В конце февраля президент Сербии сообщил, что власти страны начали пополнять резервы нефтепродуктов и газа, а также закупать основные продукты питания, в том числе соль, фасоль, горох, масло, муку, пшеницу, кукурузу. В понедельник он указал на рост цен и нехватку пшеницы на мировых рынках, которую "невозможно найти и купить", так как Россия и Украина являются второй и четвертой странами по объему производства зерна в мире."Я виню себя, что мы раньше не начали с этим (обеспечением резервов — ред.). Что бы вы ни искали сейчас — не можете найти, а то, что найдете — не можете привезти из-за санкций", — подчеркнул президент Сербии.По его словам, сербское правительство также приняло решение снизить на определенный срок таможенные сборы на некоторые экспортные позиции "для обеспечения ввоза нефти из третьих стран"."Цена евродизеля сегодня — 179 динаров (около 1,5 евро) в рознице, завтра утром оптом будет 193 динара (около 1,6 евро) за литр, и все, кто продает по нынешней цене в розницу, потеряют деньги. НИС (Нефтяная индустрия Сербии, "Газпром нефти" принадлежат 65,15% — ред.) может потерять, но малые заправки — нет. Мы предпринимаем следующее: освобождаем от таможенных сборов импорт из третьих стран, все затем получают нефть от НИС. Кабмин завтра примет решение, что маржа будет 6 динаров (около 5 евроцентов — ред.)", — уточнил Вучич.Он добавил, что кабмин планирует индексацию и субвенции для сельхозпроизводителей.

https://ria.ru/20220309/uelostnost-1777200302.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, экономика, россия, сербия, украина, сша, европа, александр вучич