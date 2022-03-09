01:32 09.03.2022 (обновлено: 02:23 09.03.2022)
Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу
Президент Сербии Вучич: будущие запреты России на экспорт в Европу имеют огромное значение
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 мар — РИА Новости. Будущие ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в Европу в ответ на санкции Запада будут иметь огромное значение для экономики и граждан, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала B92.
В конце февраля президент Сербии сообщил, что власти страны начали пополнять резервы нефтепродуктов и газа, а также закупать основные продукты питания, в том числе соль, фасоль, горох, масло, муку, пшеницу, кукурузу. В понедельник он указал на рост цен и нехватку пшеницы на мировых рынках, которую "невозможно найти и купить", так как Россия и Украина являются второй и четвертой странами по объему производства зерна в мире.
"В Европе людей больше беспокоит кукуруза, Америку — пшеница. Сейчас ожидается решение (президента РФ Владимира) Путина и правительства о том, что России не будет экспортировать. Цены летят в небо. У нас есть преимущество с пшеницей и кукурузой. С четверга (10 марта — ред.) больше не будет экспорта пшеницы и муки, а также кукурузы и масла, потому что экспорт поднялся на 109%", — заявил Вучич.
"Я виню себя, что мы раньше не начали с этим (обеспечением резервов — ред.). Что бы вы ни искали сейчас — не можете найти, а то, что найдете — не можете привезти из-за санкций", — подчеркнул президент Сербии.
По его словам, сербское правительство также приняло решение снизить на определенный срок таможенные сборы на некоторые экспортные позиции "для обеспечения ввоза нефти из третьих стран".
"Цена евродизеля сегодня — 179 динаров (около 1,5 евро) в рознице, завтра утром оптом будет 193 динара (около 1,6 евро) за литр, и все, кто продает по нынешней цене в розницу, потеряют деньги. НИС (Нефтяная индустрия Сербии, "Газпром нефти" принадлежат 65,15% — ред.) может потерять, но малые заправки — нет. Мы предпринимаем следующее: освобождаем от таможенных сборов импорт из третьих стран, все затем получают нефть от НИС. Кабмин завтра примет решение, что маржа будет 6 динаров (около 5 евроцентов — ред.)", — уточнил Вучич.
Он добавил, что кабмин планирует индексацию и субвенции для сельхозпроизводителей.