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Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу
Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу - РИА Новости, 09.03.2022
Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу
Будущие ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в Европу в ответ на санкции Запада будут иметь огромное значение для экономики и граждан,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:32
2022-03-09T02:23
в мире
экономика
россия
сербия
украина
сша
европа
александр вучич
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БЕЛГРАД, 9 мар — РИА Новости. Будущие ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в Европу в ответ на санкции Запада будут иметь огромное значение для экономики и граждан, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала B92.В конце февраля президент Сербии сообщил, что власти страны начали пополнять резервы нефтепродуктов и газа, а также закупать основные продукты питания, в том числе соль, фасоль, горох, масло, муку, пшеницу, кукурузу. В понедельник он указал на рост цен и нехватку пшеницы на мировых рынках, которую "невозможно найти и купить", так как Россия и Украина являются второй и четвертой странами по объему производства зерна в мире."Я виню себя, что мы раньше не начали с этим (обеспечением резервов — ред.). Что бы вы ни искали сейчас — не можете найти, а то, что найдете — не можете привезти из-за санкций", — подчеркнул президент Сербии.По его словам, сербское правительство также приняло решение снизить на определенный срок таможенные сборы на некоторые экспортные позиции "для обеспечения ввоза нефти из третьих стран"."Цена евродизеля сегодня — 179 динаров (около 1,5 евро) в рознице, завтра утром оптом будет 193 динара (около 1,6 евро) за литр, и все, кто продает по нынешней цене в розницу, потеряют деньги. НИС (Нефтяная индустрия Сербии, "Газпром нефти" принадлежат 65,15% — ред.) может потерять, но малые заправки — нет. Мы предпринимаем следующее: освобождаем от таможенных сборов импорт из третьих стран, все затем получают нефть от НИС. Кабмин завтра примет решение, что маржа будет 6 динаров (около 5 евроцентов — ред.)", — уточнил Вучич.Он добавил, что кабмин планирует индексацию и субвенции для сельхозпроизводителей.
https://ria.ru/20220309/uelostnost-1777200302.html
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в мире, экономика, россия, сербия, украина, сша, европа, александр вучич
01:32 09.03.2022 (обновлено: 02:23 09.03.2022)
 
Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу

Президент Сербии Вучич: будущие запреты России на экспорт в Европу имеют огромное значение

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 мар — РИА Новости. Будущие ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в Европу в ответ на санкции Запада будут иметь огромное значение для экономики и граждан, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала B92.
В конце февраля президент Сербии сообщил, что власти страны начали пополнять резервы нефтепродуктов и газа, а также закупать основные продукты питания, в том числе соль, фасоль, горох, масло, муку, пшеницу, кукурузу. В понедельник он указал на рост цен и нехватку пшеницы на мировых рынках, которую "невозможно найти и купить", так как Россия и Украина являются второй и четвертой странами по объему производства зерна в мире.

"В Европе людей больше беспокоит кукуруза, Америку — пшеница. Сейчас ожидается решение (президента РФ Владимира) Путина и правительства о том, что России не будет экспортировать. Цены летят в небо. У нас есть преимущество с пшеницей и кукурузой. С четверга (10 марта — ред.) больше не будет экспорта пшеницы и муки, а также кукурузы и масла, потому что экспорт поднялся на 109%", — заявил Вучич.

"Я виню себя, что мы раньше не начали с этим (обеспечением резервов — ред.). Что бы вы ни искали сейчас — не можете найти, а то, что найдете — не можете привезти из-за санкций", — подчеркнул президент Сербии.
По его словам, сербское правительство также приняло решение снизить на определенный срок таможенные сборы на некоторые экспортные позиции "для обеспечения ввоза нефти из третьих стран".
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Он добавил, что кабмин планирует индексацию и субвенции для сельхозпроизводителей.
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