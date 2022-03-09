https://ria.ru/20220309/ekonomika-1777299986.html

ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний

ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний - РИА Новости, 09.03.2022

ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:27

2022-03-09T15:27

2022-03-09T15:33

экономика

единая россия

россия

андрей турчак

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, говорится в телеграм-канале партии "Единая Россия"Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в понедельник заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе."Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций - он предусматривает введение одного из механизмов национализации имущества иностранных организаций", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроект, который включает один из механизмов национализации, позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, уточнили в партии."При этом собственник в течение 5 дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не происходит, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после - акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220309/mery-1777288871.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, единая россия, россия, андрей турчак, дмитрий песков