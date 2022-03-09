https://ria.ru/20220309/ekonomika-1777299986.html
ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний
ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний - РИА Новости, 09.03.2022
ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:27
2022-03-09T15:27
2022-03-09T15:33
экономика
единая россия
россия
андрей турчак
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:198:2902:1830_1920x0_80_0_0_f4450384157c3c7b88b76fbc63eeab52.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, говорится в телеграм-канале партии "Единая Россия"Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в понедельник заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе."Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций - он предусматривает введение одного из механизмов национализации имущества иностранных организаций", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроект, который включает один из механизмов национализации, позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, уточнили в партии."При этом собственник в течение 5 дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не происходит, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после - акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220309/mery-1777288871.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586740754_0:0:2902:2177_1920x0_80_0_0_7f434eb1aa3d1768e4e895a009d40898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, единая россия, россия, андрей турчак, дмитрий песков
15:27 09.03.2022 (обновлено: 15:33 09.03.2022)
ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний
ЕР: комиссия одобрила меры поддержки экономики, в том числе механизм национализации
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, говорится
в телеграм-канале партии "Единая Россия"
Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия
" Андрей Турчак
в понедельник заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России
во время спецоперации на Украине
. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций - он предусматривает введение одного из механизмов национализации имущества иностранных организаций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроект, который включает один из механизмов национализации, позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, уточнили в партии.
"При этом собственник в течение 5 дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не происходит, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после - акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", - говорится в сообщении.