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ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний
ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний - РИА Новости, 09.03.2022
ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:27
2022-03-09T15:33
экономика
единая россия
россия
андрей турчак
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, говорится в телеграм-канале партии "Единая Россия"Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в понедельник заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе."Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций - он предусматривает введение одного из механизмов национализации имущества иностранных организаций", - говорится в сообщении.Уточняется, что законопроект, который включает один из механизмов национализации, позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, уточнили в партии."При этом собственник в течение 5 дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не происходит, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после - акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", - говорится в сообщении.
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экономика, единая россия, россия, андрей турчак, дмитрий песков
15:27 09.03.2022 (обновлено: 15:33 09.03.2022)
 
ЕР: комиссия одобрила национализацию имущества иностранных компаний

ЕР: комиссия одобрила меры поддержки экономики, в том числе механизм национализации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, говорится в телеграм-канале партии "Единая Россия"
Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в понедельник заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций - он предусматривает введение одного из механизмов национализации имущества иностранных организаций", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Уточняется, что законопроект, который включает один из механизмов национализации, позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места, уточнили в партии.
"При этом собственник в течение 5 дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не происходит, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после - акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаЕдиная РоссияРоссияАндрей ТурчакДмитрий Песков
 
 
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