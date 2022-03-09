https://ria.ru/20220309/ekonomika-1777255839.html

В Мурманской области создали штаб по обеспечению устойчивости экономики

В Мурманской области создали штаб по обеспечению устойчивости экономики - РИА Новости, 09.03.2022

В Мурманской области создали штаб по обеспечению устойчивости экономики

Власти Мурманской области приняли решение о создании штаба по обеспечению устойчивости экономики региона, который будет определять меры поддержки для различных... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:11

2022-03-09T12:11

2022-03-09T12:11

экономика

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 9 мар – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение о создании штаба по обеспечению устойчивости экономики региона, который будет определять меры поддержки для различных отраслей, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в среду."С сегодняшнего дня запускаем штаб по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области, где мы будем принимать все необходимые решения. В ближайшее время утвердим дополнительные меры поддержки для всех отраслей", - сказал Чибис.Он отметил, что власти будут внимательно следить за тем, чтобы необоснованно не росли цены на социально значимые товары, прежде всего, на продукты питания. Кроме того, уже начиная с ближайшей недели вступит в силу ряд новых региональных мер поддержки бизнеса. В их числе – ограничение процентных ставок по всей линейке кредитных продуктов, которые предоставляют областные институты развития предпринимательства. Так, ставка по микрозайму для самозанятых жителей и социальных предпринимателей составит не более 5%, для начинающих предпринимателей – до 7%, для приоритетных отраслей и проектов – до 10%.Также в рамках работы штаба будет осуществляться оперативное согласование выдачи займов свыше трех миллионов рублей для приоритетных отраслей и проектов. С 4 апреля по 4 мая фонд развития малого и среднего предпринимательства будет принимать заявки на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, выданным на строительство или реконструкцию объектов или приобретение оборудования в целях модернизации производства.Кроме того, увеличивается число возможных претендентов на губернаторский стартап. "Мы готовы нарастить объём стартапов в зависимости от количества инициатив. Чтобы поддержать финансово и дать больше возможностей тем людям, которые продолжают активно работать или хотят новое дело открыть, – а в новых условиях это становится ещё более непростой задачей", – подчеркнул Чибис.Региональный Центр поддержки экспорта будет переориентирован на новые рынки. По словам губернатора, центр поддержки экспорта становится также центром поддержки импорта. Его приоритетным направлением будет поиск на азиатских направлениях дополнительных возможностей для малого и среднего бизнеса, в том числе, в сфере медицины и бьюти-индустрии.Приоритетом работы корпорации развития Мурманской области становится поддержка проектов по импортозамещению. Глава региона подчеркнул, что в ближайшее время штаб сформирует полный пакет инструментов поддержки устойчивой работы экономики Мурманской области, который будет дополняться и корректироваться с учетом ситуации.

https://ria.ru/20220309/mid-1777227488.html

https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776708707.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, мурманская область, андрей чибис