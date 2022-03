В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека

"В результате удара Тoyota Wish совершил столкновение с автомобилем Lexus RX200, двигавшимся за ним в попутном направлении. Помощь врачей понадобилась четверым участникам автомобильной аварии. Травмированы водители Nissan AD и Тoyota Wish (39-летний мужчина, 33-летняя женщина), а также пассажиры Тoyota Wish (мальчики в возрасте 1 год и 6 лет)", — сообщает полиция.