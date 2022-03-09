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В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека
В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека - РИА Новости, 09.03.2022
В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении трех иномарок в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T05:17
2022-03-09T05:17
происшествия
находка
россия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении трех иномарок в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.Отмечается, что в Находке 39-летний водитель автомобиля Nissan AD выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Тoyota Wish.Стаж вождения водителя Nissan AD — 14 лет. С начала года мужчину 4 раза привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Авария произошла на участке с сухим асфальтом. По факту ДТП составлен административный материал.
https://ria.ru/20220307/dtp-1777010621.html
находка
россия
приморский край
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происшествия, находка, россия, приморский край, владивосток
05:17 09.03.2022
 
В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека

В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека, в том числе два ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении трех иномарок в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.
Отмечается, что в Находке 39-летний водитель автомобиля Nissan AD выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Тoyota Wish.

"В результате удара Тoyota Wish совершил столкновение с автомобилем Lexus RX200, двигавшимся за ним в попутном направлении. Помощь врачей понадобилась четверым участникам автомобильной аварии. Травмированы водители Nissan AD и Тoyota Wish (39-летний мужчина, 33-летняя женщина), а также пассажиры Тoyota Wish (мальчики в возрасте 1 год и 6 лет)", — сообщает полиция.

Стаж вождения водителя Nissan AD — 14 лет. С начала года мужчину 4 раза привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Авария произошла на участке с сухим асфальтом. По факту ДТП составлен административный материал.
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