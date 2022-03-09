В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека
В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека, в том числе два ребенка
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении трех иномарок в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.
Отмечается, что в Находке 39-летний водитель автомобиля Nissan AD выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Тoyota Wish.
"В результате удара Тoyota Wish совершил столкновение с автомобилем Lexus RX200, двигавшимся за ним в попутном направлении. Помощь врачей понадобилась четверым участникам автомобильной аварии. Травмированы водители Nissan AD и Тoyota Wish (39-летний мужчина, 33-летняя женщина), а также пассажиры Тoyota Wish (мальчики в возрасте 1 год и 6 лет)", — сообщает полиция.
Стаж вождения водителя Nissan AD — 14 лет. С начала года мужчину 4 раза привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Авария произошла на участке с сухим асфальтом. По факту ДТП составлен административный материал.
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