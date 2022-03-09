https://ria.ru/20220309/dtp-1777211442.html

В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека

В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека - РИА Новости, 09.03.2022

В ДТП с тремя иномарками в Приморье пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении трех иномарок в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T05:17

2022-03-09T05:17

2022-03-09T05:17

происшествия

находка

россия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, пострадали при столкновении трех иномарок в Находке Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.Отмечается, что в Находке 39-летний водитель автомобиля Nissan AD выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Тoyota Wish.Стаж вождения водителя Nissan AD — 14 лет. С начала года мужчину 4 раза привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Авария произошла на участке с сухим асфальтом. По факту ДТП составлен административный материал.

https://ria.ru/20220307/dtp-1777010621.html

находка

россия

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, находка, россия, приморский край, владивосток