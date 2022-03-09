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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/donbass-1777335724.html
Киев отказался помогать окруженным в Донбассе частям, заявил Пушилин
Киев отказался помогать окруженным в Донбассе частям, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.03.2022
Киев отказался помогать окруженным в Донбассе частям, заявил Пушилин
Киев отказался помогать тем украинским войскам, которые окружены силами ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:42
2022-03-09T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Киев отказался помогать тем украинским войскам, которые окружены силами ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.По его словам, большая часть украинских военных в Донбассе готова выходить из боевых действий, но им мешает страх перед нацбатальонами."БК (боекомплекты. — Прим. ред.) заканчиваются, подвозы (украинским военным. — Прим. ред.) пресечены и с нашей стороны, и со стороны тех населенных пунктов, которые контролируются Российской Федерацией, поэтому обстрелы наших населенных пунктов, скажем так, (их. — Прим. ред.) интенсивность снижается", — добавил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
17:42 09.03.2022 (обновлено: 18:39 09.03.2022)
 
Киев отказался помогать окруженным в Донбассе частям, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: Киев отказался помогать окруженным в Донбассе подразделениям ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Киев отказался помогать тем украинским войскам, которые окружены силами ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Уничтожены штабы, которые могли координировать деятельность тех или иных подразделений. По нашей информации, Киев отказался от каких-либо попыток деблокировать те подразделения, которые уже находятся в котлах или полукотлах. Поэтому они предоставлены сами себе", — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, большая часть украинских военных в Донбассе готова выходить из боевых действий, но им мешает страх перед нацбатальонами.
"БК (боекомплекты. — Прим. ред.) заканчиваются, подвозы (украинским военным. — Прим. ред.) пресечены и с нашей стороны, и со стороны тех населенных пунктов, которые контролируются Российской Федерацией, поэтому обстрелы наших населенных пунктов, скажем так, (их. — Прим. ред.) интенсивность снижается", — добавил Пушилин.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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