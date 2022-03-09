https://ria.ru/20220309/donbass-1777335724.html
Киев отказался помогать окруженным в Донбассе частям, заявил Пушилин
Киев отказался помогать окруженным в Донбассе частям, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.03.2022
Киев отказался помогать окруженным в Донбассе частям, заявил Пушилин
Киев отказался помогать тем украинским войскам, которые окружены силами ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:42
2022-03-09T17:42
2022-03-09T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Киев отказался помогать тем украинским войскам, которые окружены силами ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.По его словам, большая часть украинских военных в Донбассе готова выходить из боевых действий, но им мешает страх перед нацбатальонами."БК (боекомплекты. — Прим. ред.) заканчиваются, подвозы (украинским военным. — Прим. ред.) пресечены и с нашей стороны, и со стороны тех населенных пунктов, которые контролируются Российской Федерацией, поэтому обстрелы наших населенных пунктов, скажем так, (их. — Прим. ред.) интенсивность снижается", — добавил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/razvedchik-1777293878.html
https://ria.ru/20220305/koridor-1776733463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
17:42 09.03.2022 (обновлено: 18:39 09.03.2022)
Киев отказался помогать окруженным в Донбассе частям, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: Киев отказался помогать окруженным в Донбассе подразделениям ВСУ