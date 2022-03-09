17:49 09.03.2022 (обновлено: 17:56 09.03.2022)
В ДНР стараются нормализовать гуманитарную ситуацию, заявил Пушилин
Пушилин: ДНР старается нормализовать гуманитарную ситуацию на освобожденных территориях
© РИА Новости / Виктор АнтонюкСотрудник МЧС ДНР передает бутыли воды из гуманитарной помощи жителю села Бугас
Сотрудник МЧС ДНР передает бутыли воды из гуманитарной помощи жителю села Бугас
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ДНР предпринимает все шаги для нормализации гуманитарной ситуации в освобожденных населенных пунктах, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Что касается освобожденных населенных пунктов, то там предпринимаются все шаги для выравнивая ситуации с гуманитарной обстановкой, с гуманитарной составляющей. Это касается электроэнергии, касается связи, это касается и обеспечения продуктами питания, работают амбулатории для оказания медицинской помощи", - сказал глава Донецкой Народной Республики в эфире Первого канала.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.