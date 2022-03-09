https://ria.ru/20220309/defolt-1777205899.html
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России - РИА Новости, 09.03.2022
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B". РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:55
2022-03-09T01:55
2022-03-09T03:18
экономика
россия
fitch ratings
москва
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B"."Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" , — говорится в релизе агентства.Отмечается, что рейтинг "C" отражает позицию агентства о неизбежности суверенного дефолта.
https://ria.ru/20220309/valyuta-1777200063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, fitch ratings, москва
01:55 09.03.2022 (обновлено: 03:18 09.03.2022)
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России
Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до "C"