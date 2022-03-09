Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/defolt-1777205899.html
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России - РИА Новости, 09.03.2022
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B". РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:55
2022-03-09T03:18
экономика
россия
fitch ratings
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371150_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_9f632253d4edb1a94581e2cf19618770.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B"."Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" , — говорится в релизе агентства.Отмечается, что рейтинг "C" отражает позицию агентства о неизбежности суверенного дефолта.
https://ria.ru/20220309/valyuta-1777200063.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371150_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fa2c021c60f94f1636bcbdd7409b250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, fitch ratings, москва
01:55 09.03.2022 (обновлено: 03:18 09.03.2022)
 
Fitch понизило долгосрочный рейтинг России

Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до "C"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B".
"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" , — говорится в релизе агентства.
Отмечается, что рейтинг "C" отражает позицию агентства о неизбежности суверенного дефолта.
Денежные купюры: российский рубли и доллары - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
00:10
Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
 
ЭкономикаРоссияFitch RatingsМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала