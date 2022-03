https://ria.ru/20220309/defolt-1777205899.html

Fitch понизило долгосрочный рейтинг России

Fitch понизило долгосрочный рейтинг России - РИА Новости, 09.03.2022

Fitch понизило долгосрочный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B". РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T01:55

2022-03-09T01:55

2022-03-09T03:18

экономика

россия

fitch ratings

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371150_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_9f632253d4edb1a94581e2cf19618770.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" с "B"."Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте до "C" , — говорится в релизе агентства.Отмечается, что рейтинг "C" отражает позицию агентства о неизбежности суверенного дефолта.

https://ria.ru/20220309/valyuta-1777200063.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, fitch ratings, москва