Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/dassaultsystemes-1777237344.html
Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России
Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России - РИА Новости, 09.03.2022
Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России
Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systèmes приостанавливает свои недавние операции в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:42
2022-03-09T15:33
владимир путин
сша
россия
украина
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systèmes приостанавливает свои недавние операции в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины, говорится в пресс-релизе компании."Dassault Systèmes приняла решение приостановить все недавние операции в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что сможет организовывать некоторые мероприятия по поддержке их существующих клиентов, которые не подпадают под санкции, и будет продолжать соблюдать все применимые законы об ограничениях экспортного контроля и санкциях, относящихся к их деятельности, а также правила этики и международные стандарты.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Dassault Systèmes SЕ - французский разработчик программного обеспечения для 3D-дизайна, создания цифровых макетов и управления жизненным циклом продукта (PLM). Компания основана в 1981 году, штаб-квартира находится в Велизи-Виллакубле.
https://ria.ru/20220308/continental-1777169628.html
сша
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сша, россия, украина, в мире, франция
10:42 09.03.2022 (обновлено: 15:33 09.03.2022)
 
Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России

Французский разработчик ПО Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systèmes приостанавливает свои недавние операции в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины, говорится в пресс-релизе компании.
"Dassault Systèmes приняла решение приостановить все недавние операции в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Компания уточняет, что сможет организовывать некоторые мероприятия по поддержке их существующих клиентов, которые не подпадают под санкции, и будет продолжать соблюдать все применимые законы об ограничениях экспортного контроля и санкциях, относящихся к их деятельности, а также правила этики и международные стандарты.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Dassault Systèmes SЕ - французский разработчик программного обеспечения для 3D-дизайна, создания цифровых макетов и управления жизненным циклом продукта (PLM). Компания основана в 1981 году, штаб-квартира находится в Велизи-Виллакубле.
Шины немецкой компании Continental - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 17:47
Компания Continental приостановила деятельность в России
 
Владимир ПутинСШАРоссияУкраинаВ миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала