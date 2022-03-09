10:42 09.03.2022 (обновлено: 15:33 09.03.2022)
Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России
Французский разработчик ПО Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России
Мужчина работает за ноутбуком
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systèmes приостанавливает свои недавние операции в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины, говорится в пресс-релизе компании.
"Dassault Systèmes приняла решение приостановить все недавние операции в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Компания уточняет, что сможет организовывать некоторые мероприятия по поддержке их существующих клиентов, которые не подпадают под санкции, и будет продолжать соблюдать все применимые законы об ограничениях экспортного контроля и санкциях, относящихся к их деятельности, а также правила этики и международные стандарты.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
Dassault Systèmes SЕ - французский разработчик программного обеспечения для 3D-дизайна, создания цифровых макетов и управления жизненным циклом продукта (PLM). Компания основана в 1981 году, штаб-квартира находится в Велизи-Виллакубле.