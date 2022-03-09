https://ria.ru/20220309/dassaultsystemes-1777237344.html

Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России

Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России - РИА Новости, 09.03.2022

Dassault Systemes приостанавливает свои операции в России

Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systèmes приостанавливает свои недавние операции в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:42

2022-03-09T10:42

2022-03-09T15:33

владимир путин

сша

россия

украина

в мире

франция

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systèmes приостанавливает свои недавние операции в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины, говорится в пресс-релизе компании."Dassault Systèmes приняла решение приостановить все недавние операции в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что сможет организовывать некоторые мероприятия по поддержке их существующих клиентов, которые не подпадают под санкции, и будет продолжать соблюдать все применимые законы об ограничениях экспортного контроля и санкциях, относящихся к их деятельности, а также правила этики и международные стандарты.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.Dassault Systèmes SЕ - французский разработчик программного обеспечения для 3D-дизайна, создания цифровых макетов и управления жизненным циклом продукта (PLM). Компания основана в 1981 году, штаб-квартира находится в Велизи-Виллакубле.

https://ria.ru/20220308/continental-1777169628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, сша, россия, украина, в мире, франция