https://ria.ru/20220309/blavatskaya-1777259984.html

Блаватская. Откровенный разговор с богами

Блаватская. Откровенный разговор с богами - РИА Новости, 09.03.2022

Блаватская. Откровенный разговор с богами

О ней спорят яростно до сегодняшнего дня. Одни считают ее провидицей, другие – шарлатаном. В любом случае она - выдающаяся женщина с мощным литературным и философским талантом. Она взялась за невозможное, но очень желанное: разгадать природу вселенной и цель человечества. Ее работы о тайнах мировых религий смелы, хотя далеко не бесспорны.

2022-03-09T14:00

2022-03-09T14:00

2022-03-09T14:03

литература

история

виктор ерофеев

подкаст

подкаст "заговор классиков"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777257495_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_734072071dc0caef75c42af56fd454b0.jpg

Блаватская. Откровенный разговор с богами О ней спорят яростно до сегодняшнего дня. Одни считают ее провидицей, другие – шарлатаном. В любом случае она - выдающаяся женщина с мощным литературным и философским талантом. Она взялась за невозможное, но очень желанное: разгадать природу вселенной и цель человечества. Ее работы о тайнах мировых религий смелы, хотя далеко не бесспорны. audio/mpeg

Блаватская. Откровенный разговор с богами О ней спорят яростно до сегодняшнего дня. Одни считают ее провидицей, другие – шарлатаном. В любом случае она - выдающаяся женщина с мощным литературным и философским талантом. Она взялась за невозможное, но очень желанное: разгадать природу вселенной и цель человечества. Ее работы о тайнах мировых религий смелы, хотя далеко не бесспорны. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна КочароваГолоса эпизода: Виктор Ерофеев, Анна Кочарова, Наталья Шашина, Артем Буфтяк, Юлия МирейМонтаж Александра ФедороваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литература, история, виктор ерофеев, подкаст, аудио