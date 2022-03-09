https://ria.ru/20220309/blagoustroystvo-1777215805.html

Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, заявил заммэра

Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, заявил заммэра - РИА Новости, 09.03.2022

Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, заявил заммэра

Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:38

2022-03-09T07:38

2022-03-09T10:42

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общество

москва

красносельский район

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петр бирюков

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что мероприятия спланированы, прошли общественные обсуждения, получены предложения от москвичей.Заместитель мэра также рассказал, что уже отработана проектно-сметная документация и в соответствии с законодательством выбраны подрядчики, которые будут заниматься реализацией."В настоящее время приступили к проведению инженерной подготовки на ряде объектов, это очень важный этап подготовительных работ перед непосредственно благоустройством. Проводятся ремонт, перекладка, а при необходимости и замена инженерных коммуникаций - водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей, электрические провода убираем под землю в специальные коллекторы, чтобы улучшить визуальный облик пространств", — подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году в Москве запланировано благоустройство около 5 тысяч объектов, в том числе вылетных магистралей - Волоколамского шоссе и еще одного участка Ленинского проспекта, нескольких десятков переулков в центральной части города, улиц в Басманном и Красносельском районах.

https://ria.ru/20220306/moskva-1776903041.html

https://ria.ru/20220305/blagoustroystvo-1776676424.html

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Никита Стома

общество, москва, красносельский район, россия, петр бирюков