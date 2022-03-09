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Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, заявил заммэра
Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, заявил заммэра - РИА Новости, 09.03.2022
Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, заявил заммэра
Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:38
2022-03-09T10:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
красносельский район
россия
петр бирюков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что мероприятия спланированы, прошли общественные обсуждения, получены предложения от москвичей.Заместитель мэра также рассказал, что уже отработана проектно-сметная документация и в соответствии с законодательством выбраны подрядчики, которые будут заниматься реализацией."В настоящее время приступили к проведению инженерной подготовки на ряде объектов, это очень важный этап подготовительных работ перед непосредственно благоустройством. Проводятся ремонт, перекладка, а при необходимости и замена инженерных коммуникаций - водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей, электрические провода убираем под землю в специальные коллекторы, чтобы улучшить визуальный облик пространств", — подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году в Москве запланировано благоустройство около 5 тысяч объектов, в том числе вылетных магистралей - Волоколамского шоссе и еще одного участка Ленинского проспекта, нескольких десятков переулков в центральной части города, улиц в Басманном и Красносельском районах.
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общество, москва, красносельский район, россия, петр бирюков
07:38 09.03.2022 (обновлено: 10:42 09.03.2022)
 
Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, заявил заммэра

Заммэра Москвы Бирюков: планы по благоустройству в столице реализуются по графику

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокровский собор в Москве
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Планы по благоустройству в Москве реализуются по графику, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Планы по благоустройству в столице улиц и других пространств реализуются в соответствии с утвержденным графиком. Ранее совместно с горожанами мы определили объекты, на которых в этом году пройдут работы по благоустройству, все они известны, перечень остался без изменений", — отметил Бирюков.

Он отметил, что мероприятия спланированы, прошли общественные обсуждения, получены предложения от москвичей.
Заместитель мэра также рассказал, что уже отработана проектно-сметная документация и в соответствии с законодательством выбраны подрядчики, которые будут заниматься реализацией.
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"В настоящее время приступили к проведению инженерной подготовки на ряде объектов, это очень важный этап подготовительных работ перед непосредственно благоустройством. Проводятся ремонт, перекладка, а при необходимости и замена инженерных коммуникаций - водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей, электрические провода убираем под землю в специальные коллекторы, чтобы улучшить визуальный облик пространств", — подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году в Москве запланировано благоустройство около 5 тысяч объектов, в том числе вылетных магистралей - Волоколамского шоссе и еще одного участка Ленинского проспекта, нескольких десятков переулков в центральной части города, улиц в Басманном и Красносельском районах.
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