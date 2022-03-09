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В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний
В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний
В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:01
2022-03-09T14:01
2022-03-09T14:01
общество
дмитрий песков
правительство рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается", сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об уровне безработицы в стране после ухода западных компаний и мерах, которые предполагается принимать в этой связи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, правительство рф
В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний
Песков: надеемся, что уход западных компаний лишит работы не миллионы россиян, а меньше