https://ria.ru/20220309/bezrabotitsa-1777281966.html

В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний

В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний - РИА Новости, 09.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний

В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:01

2022-03-09T14:01

2022-03-09T14:01

общество

дмитрий песков

правительство рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается", сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об уровне безработицы в стране после ухода западных компаний и мерах, которые предполагается принимать в этой связи.

https://ria.ru/20220217/zakon-1773234996.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, дмитрий песков, правительство рф