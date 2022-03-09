Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/bezrabotitsa-1777281966.html
В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний
В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний
В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:01
2022-03-09T14:01
общество
дмитрий песков
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается", сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об уровне безработицы в стране после ухода западных компаний и мерах, которые предполагается принимать в этой связи.
https://ria.ru/20220217/zakon-1773234996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_223:0:1778:1166_1920x0_80_0_0_60fa43050004bb4c54805e87b1e83025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий песков, правительство рф
14:01 09.03.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о безработице из-за ухода западных компаний

Песков: надеемся, что уход западных компаний лишит работы не миллионы россиян, а меньше

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается", сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об уровне безработицы в стране после ухода западных компаний и мерах, которые предполагается принимать в этой связи.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 02:53
РБК: Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице
 
ОбществоДмитрий ПесковПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала