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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/bastrykin-1777369665.html
Глава СК поручил расследовать удары по ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС
Глава СК поручил расследовать удары по ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2022
Глава СК поручил расследовать удары по ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства ударов украинских войск... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T21:34
2022-03-09T21:34
обострение ситуации в днр и лнр
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чернобыльская аэс
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства ударов украинских войск по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщается на сайте СК РФ.Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию - они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания."Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.Отмечается, что поручение дано Главному следственному управлению СК России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), чернобыльская аэс, в мире
21:34 09.03.2022
 
Глава СК поручил расследовать удары по ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС

Бастрыкин поручил расследовать удары ВСУ по подстанции, питающую Чернобыльскую АЭС

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства ударов украинских войск по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщается на сайте СК РФ.
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию - они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 18:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса
"Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поручение дано Главному следственному управлению СК России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 14:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский попросил Запад как можно скорее передать самолеты Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чернобыльская АЭСВ мире
 
 
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