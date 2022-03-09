https://ria.ru/20220309/bastrykin-1777369665.html

Глава СК поручил расследовать удары по ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС

Глава СК поручил расследовать удары по ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС - РИА Новости, 09.03.2022

Глава СК поручил расследовать удары по ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства ударов украинских войск... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T21:34

2022-03-09T21:34

2022-03-09T21:34

обострение ситуации в днр и лнр

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чернобыльская аэс

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства ударов украинских войск по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщается на сайте СК РФ.Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию - они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания."Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.Отмечается, что поручение дано Главному следственному управлению СК России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, следственный комитет россии (ск рф), чернобыльская аэс, в мире