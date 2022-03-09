Глава СК поручил расследовать удары по ЛЭП, питающих Чернобыльскую АЭС
Бастрыкин поручил расследовать удары ВСУ по подстанции, питающую Чернобыльскую АЭС
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства ударов украинских войск по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС, сообщается на сайте СК РФ.
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию - они нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
"Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поручение дано Главному следственному управлению СК России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.