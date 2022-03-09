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Альфа-банк понижает ставки по вкладам в валюте и рублях
Альфа-банк понижает ставки по вкладам в валюте и рублях - РИА Новости, 09.03.2022
Альфа-банк понижает ставки по вкладам в валюте и рублях
Альфа-банк с 10 и 11 марта понижает ставки по вкладам в валюте и рублях, так, в долларах они снизятся до 5% с 8%, в рублях до 18% с 20%, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:02
2022-03-09T12:02
экономика
telegram (приложение)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Альфа-банк с 10 и 11 марта понижает ставки по вкладам в валюте и рублях, так, в долларах они снизятся до 5% с 8%, в рублях до 18% с 20%, говорится в сообщении кредитной организации."Завтра мы планируем изменить ставки по вкладам в валюте: с 8% до 5% в долларах и с 5% до 4% в евро. Послезавтра мы изменим ставки по вкладам в рублях с 20% до 18%", - говорится на канале банка в мессенджере Telegram.В банке указали, что предупреждают заранее, чтобы дать пока время открыть вклады под более высокий процент.
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экономика, telegram (приложение), санкции в отношении россии
12:02 09.03.2022
 
Альфа-банк понижает ставки по вкладам в валюте и рублях

Альфа-банк 10 и 11 марта понижает ставки по вкладам в валюте и рублях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Альфа-банк с 10 и 11 марта понижает ставки по вкладам в валюте и рублях, так, в долларах они снизятся до 5% с 8%, в рублях до 18% с 20%, говорится в сообщении кредитной организации.
"Завтра мы планируем изменить ставки по вкладам в валюте: с 8% до 5% в долларах и с 5% до 4% в евро. Послезавтра мы изменим ставки по вкладам в рублях с 20% до 18%", - говорится на канале банка в мессенджере Telegram.
В банке указали, что предупреждают заранее, чтобы дать пока время открыть вклады под более высокий процент.
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