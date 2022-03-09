https://ria.ru/20220309/bank-1777254209.html

Альфа-банк понижает ставки по вкладам в валюте и рублях

Альфа-банк понижает ставки по вкладам в валюте и рублях - РИА Новости, 09.03.2022

Альфа-банк понижает ставки по вкладам в валюте и рублях

Альфа-банк с 10 и 11 марта понижает ставки по вкладам в валюте и рублях, так, в долларах они снизятся до 5% с 8%, в рублях до 18% с 20%, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:02

2022-03-09T12:02

2022-03-09T12:02

экономика

telegram (приложение)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Альфа-банк с 10 и 11 марта понижает ставки по вкладам в валюте и рублях, так, в долларах они снизятся до 5% с 8%, в рублях до 18% с 20%, говорится в сообщении кредитной организации."Завтра мы планируем изменить ставки по вкладам в валюте: с 8% до 5% в долларах и с 5% до 4% в евро. Послезавтра мы изменим ставки по вкладам в рублях с 20% до 18%", - говорится на канале банка в мессенджере Telegram.В банке указали, что предупреждают заранее, чтобы дать пока время открыть вклады под более высокий процент.

https://ria.ru/20220309/valyuta-1777200063.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, telegram (приложение), санкции в отношении россии