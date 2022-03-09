https://ria.ru/20220309/aviatsiya-1777323835.html

В Минобороны заявили об уничтожении 90 процентов украинских аэродромов

В Минобороны заявили об уничтожении 90 процентов украинских аэродромов - РИА Новости, 09.03.2022

В Минобороны заявили об уничтожении 90 процентов украинских аэродромов

Девяносто процентов (90%) украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя, заявил официальный... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:01

2022-03-09T17:01

2022-03-09T17:33

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Девяносто процентов (90%) украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя", - сказал он."К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов", - добавил Конашенков. Часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует, отметил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777283179.html

https://ria.ru/20220306/aeroport-1776950902.html

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Кирилл Волков

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Конашенков о результатах поражения авиации ВСУ На Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось", - сказал Конашенков. "На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", - добавил он. 2022-03-09T17:01 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, вооруженные силы рф, ввс украины, ситуация в днр и лнр