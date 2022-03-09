Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/aviatsiya-1777323835.html
В Минобороны заявили об уничтожении 90 процентов украинских аэродромов
В Минобороны заявили об уничтожении 90 процентов украинских аэродромов - РИА Новости, 09.03.2022
В Минобороны заявили об уничтожении 90 процентов украинских аэродромов
Девяносто процентов (90%) украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя, заявил официальный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:01
2022-03-09T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
вооруженные силы рф
ввс украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777331969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e0954ec5491fe48f5178c6a0f83bf29.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Девяносто процентов (90%) украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя", - сказал он."К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов", - добавил Конашенков. Часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует, отметил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777283179.html
https://ria.ru/20220306/aeroport-1776950902.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков о результатах поражения авиации ВСУ
На Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось", - сказал Конашенков. "На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", - добавил он.
2022-03-09T17:01
true
PT3M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777331969_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43c665101092780c7f7c537956d82bf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, вооруженные силы рф, ввс украины, ситуация в днр и лнр
17:01 09.03.2022 (обновлено: 17:33 09.03.2022)
 
В Минобороны заявили об уничтожении 90 процентов украинских аэродромов

Минобороны: 90 процентов украинских военных аэродромов выведены из строя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Девяносто процентов (90%) украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя", - сказал он.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 14:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле оценили идею использования Украиной иностранных аэродромов
"К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов", - добавил Конашенков. Часть украинских самолетов перелетела в Румынию и в боях не участвует, отметил генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 18:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военнослужащие вывели из строя аэропорт ВВС Украины в Виннице
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияВооруженные силы РФВВС УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала