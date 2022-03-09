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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220309/aviakompaniya-1777352148.html
"Азимут" выполнит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана
"Азимут" выполнит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана - РИА Новости, 09.03.2022
"Азимут" выполнит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана
"Азимут" 10-13 марта ставит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана в Минеральные Воды и Сочи, сообщается на сайте авиакомпании. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:27
2022-03-09T19:27
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар — РИА Новости. "Азимут" 10-13 марта ставит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана в Минеральные Воды и Сочи, сообщается на сайте авиакомпании.Рейсы будут выполняться по маршрутам Минеральные Воды – Стамбул – Минеральные Воды, Минеральные Воды – Ереван – Минеральные Воды, Сочи – Стамбул – Сочи, Сочи – Ереван – Сочи.Росавиация 24 февраля сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Была приостановлена работа хабов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
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туризм, новости - туризм, туристы, стамбул, ереван, сочи, минеральные воды, авиакомпании, самолеты, санкции в отношении россии
19:27 09.03.2022
 
"Азимут" выполнит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана

Авиакомпания "Азимут" ставит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана в Минводы и Сочи

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании "Азимут" в Новосибирске
Самолет Sukhoi Superjet 100 новой авиакомпании Азимут в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар — РИА Новости. "Азимут" 10-13 марта ставит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана в Минеральные Воды и Сочи, сообщается на сайте авиакомпании.
Рейсы будут выполняться по маршрутам Минеральные Воды – Стамбул – Минеральные Воды, Минеральные Воды – Ереван – Минеральные Воды, Сочи – Стамбул – Сочи, Сочи – Ереван – Сочи.
Росавиация 24 февраля сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Была приостановлена работа хабов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 00:06Туризм
Российские авиакомпании приостанавливают полеты за рубеж
 
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