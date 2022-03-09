https://ria.ru/20220309/aviakompaniya-1777352148.html

"Азимут" выполнит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана

"Азимут" выполнит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана - РИА Новости, 09.03.2022

"Азимут" выполнит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана

"Азимут" 10-13 марта ставит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана в Минеральные Воды и Сочи, сообщается на сайте авиакомпании. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:27

2022-03-09T19:27

2022-03-09T19:27

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар — РИА Новости. "Азимут" 10-13 марта ставит дополнительные рейсы из Стамбула и Еревана в Минеральные Воды и Сочи, сообщается на сайте авиакомпании.Рейсы будут выполняться по маршрутам Минеральные Воды – Стамбул – Минеральные Воды, Минеральные Воды – Ереван – Минеральные Воды, Сочи – Стамбул – Сочи, Сочи – Ереван – Сочи.Росавиация 24 февраля сообщила, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на юге РФ ограничены. Была приостановлена работа хабов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.

https://ria.ru/20220308/aviakompanii-1777100279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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