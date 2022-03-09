https://ria.ru/20220309/archeology-1777285737.html

Археологи нашли в Шотландии памятник пиктской культуры

Археологи нашли в Шотландии памятник пиктской культуры - РИА Новости, 09.03.2022

Археологи нашли в Шотландии памятник пиктской культуры

Археологи из Абердинского университета обнаружили памятник пиктской культуры. Об этом сообщается на сайте учебного заведения. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:58

2022-03-09T15:58

2022-03-09T15:58

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археология

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Археологи из Абердинского университета обнаружили памятник пиктской культуры. Об этом сообщается на сайте учебного заведения. Команда ученых обнаружила 1,7-метровый камень на фермерском поле во время геофизических исследований. Плита покрыта классическими пиктскими абстрактными символами. На ней изображены тройные овалы, гребень, зеркало, полумесяц, V-образный стержень и двойные диски. По мнению археологов, она датируется V-VI веками.Камень использовался при строительстве огромного здания XI или XII века. Его возвели над поселением пиктов.Находка была сделана в Аберлемно, недалеко от Форфара. Это место известно благодаря уникальным пиктским стоячим камням. Самый знаменитый из них — плита, на которой, как считается, изображены сцены из Битвы при Нехтансмере (20 мая 685 года), во многом определившем последующую историю Англии и Шотландии. Всего известно около 200 памятников пиктской культуры, подобных обнаруженному камню. Обычно их случайно находили фермеры или строители при прокладке дорог. Пикты — кельтоязычные народы, жившие на северо-востоке современной Шотландии во времена позднего Железного века Британии и Раннего Средневековья.

https://ria.ru/20220306/archeology-1776472585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, шотландия, археология