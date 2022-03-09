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Студенты университета Дамаска организовали акцию в поддержку России
Студенты университета Дамаска организовали акцию в поддержку России - РИА Новости, 09.03.2022
Студенты университета Дамаска организовали акцию в поддержку России
Учащиеся Дамасского государственного университета организовали массовую акцию в поддержку спецоперации России на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:16
2022-03-09T20:50
в мире
сирия
украина
ситуация в днр и лнр
россия
вооруженные силы рф
нато
владимир путин
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ДАМАСК, 9 мар — РИА Новости. Учащиеся Дамасского государственного университета организовали массовую акцию в поддержку спецоперации России на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Участники развернули флаги Сирии и России, подняли портреты глав двух государств и транспаранты с лозунгами в поддержку Москвы и против действий США, НАТО и украинских нацистов. Активисты скандировали лозунги за успешное завершение военной операции и восстановление справедливости.На одном из транспарантов студенты процитировали президента Сирии Башара Асада: он заявлял, что происходящее сейчас на Украине стоит рассматривать как "возвращение баланса", утраченного после распада СССР.Во вторник студенты государственного Университета Хомса организовали многотысячное шествие в поддержку России в борьбе против агрессивных продвижений НАТО на восток.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
сирия
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353
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353
60
Акция студентов и сотрудников университета Аль-Баас в поддержку спецоперации на Украине
"Катюша", российские флаги и Георгиевские ленты. В одном из крупнейших вузов Сирии в университете Аль-Баас прошла многотысячная акция в поддержку спецоперации российских военных на Украине.
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в мире, сирия, украина, ситуация в днр и лнр, россия, вооруженные силы рф, нато, владимир путин, башар асад, хомс (город), дамаск (город)
19:16 09.03.2022 (обновлено: 20:50 09.03.2022)
 
Студенты университета Дамаска организовали акцию в поддержку России

Студенты университета Дамаска организовали массовую акцию в поддержку спецоперации России

Читать ria.ru в
ДАМАСК, 9 мар — РИА Новости. Учащиеся Дамасского государственного университета организовали массовую акцию в поддержку спецоперации России на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Участники развернули флаги Сирии и России, подняли портреты глав двух государств и транспаранты с лозунгами в поддержку Москвы и против действий США, НАТО и украинских нацистов. Активисты скандировали лозунги за успешное завершение военной операции и восстановление справедливости.
На одном из транспарантов студенты процитировали президента Сирии Башара Асада: он заявлял, что происходящее сейчас на Украине стоит рассматривать как "возвращение баланса", утраченного после распада СССР.
Во вторник студенты государственного Университета Хомса организовали многотысячное шествие в поддержку России в борьбе против агрессивных продвижений НАТО на восток.
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В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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