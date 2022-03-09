https://ria.ru/20220309/aktivy-1777376852.html

Белый дом пригрозил ответить, если Россия конфискует активы ушедших фирм

Белый дом пригрозил ответить, если Россия конфискует активы ушедших фирм - РИА Новости, 09.03.2022

Белый дом пригрозил ответить, если Россия конфискует активы ушедших фирм

Власти США предпримут ответные меры, если Россия начнет конфискацию собственности американских компаний, ушедших с рынка в свете российской военной операции на... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T23:02

2022-03-09T23:02

2022-03-09T23:39

в мире

санкции в отношении россии

сша

дженнифер псаки

украина

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Власти США предпримут ответные меры, если Россия начнет конфискацию собственности американских компаний, ушедших с рынка в свете российской военной операции на Украине и последовавших санкций, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.В минувший понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия предложила национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с рынка.В среду ЕР сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включающий один их механизмов национализации имущества. Законопроект позволяет по суду вводить внешнее управление в прекративших деятельность компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам из недружественных государств.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

сша

украина

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, санкции в отношении россии, сша, дженнифер псаки, украина