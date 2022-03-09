23:02 09.03.2022 (обновлено: 23:39 09.03.2022)
Белый дом пригрозил ответить, если Россия конфискует активы ушедших фирм
Псаки: США примут меры, если Россия конфискует активы ушедших иностранных компаний
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Власти США предпримут ответные меры, если Россия начнет конфискацию собственности американских компаний, ушедших с рынка в свете российской военной операции на Украине и последовавших санкций, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали. <...> Если они (российские власти. — Прим. ред.) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит", — сообщила она журналистам.
В минувший понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия предложила национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с рынка.
В среду ЕР сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включающий один их механизмов национализации имущества. Законопроект позволяет по суду вводить внешнее управление в прекративших деятельность компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам из недружественных государств.
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