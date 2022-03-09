https://ria.ru/20220309/abkhaziya-1777339144.html

Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР - РИА Новости, 09.03.2022

Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

Абхазия в среду установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой, сообщил абхазский МИД. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:59

2022-03-09T17:59

2022-03-09T21:04

обострение ситуации в днр и лнр

абхазия

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Абхазия в среду установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой, сообщил абхазский МИД."Девятого марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая народная республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Президент Абхазии Аслан Бжания 25 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республикКак сообщили в МИД республики, в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Абхазией, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между республиками."Абхазия и ДНР поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркивается в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.

https://ria.ru/20220224/priznanie-1774715923.html

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

абхазия, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр