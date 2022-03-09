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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/abkhaziya-1777339144.html
Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР
Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР - РИА Новости, 09.03.2022
Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР
Абхазия в среду установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой, сообщил абхазский МИД. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:59
2022-03-09T21:04
обострение ситуации в днр и лнр
абхазия
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Абхазия в среду установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой, сообщил абхазский МИД."Девятого марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая народная республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.Президент Абхазии Аслан Бжания 25 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республикКак сообщили в МИД республики, в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Абхазией, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между республиками."Абхазия и ДНР поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркивается в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.
https://ria.ru/20220224/priznanie-1774715923.html
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абхазия, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
17:59 09.03.2022 (обновлено: 21:04 09.03.2022)
 
Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

МИД Абхазии сообщил об установке дипломатических отношений с Донецкой народной республикой

© Фото : P.KinareevskiВид на Сухум
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : P.Kinareevski
Вид на Сухум
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Абхазия в среду установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой, сообщил абхазский МИД.
"Девятого марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая народная республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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Как сообщили в МИД республики, в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Абхазией, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между республиками.
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"Абхазия и ДНР поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркивается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАбхазияВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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