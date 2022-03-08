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Издатель GQ и Vogue приостанавливает работу в России
Издатель GQ и Vogue приостанавливает работу в России - РИА Новости, 09.03.2022
Издатель GQ и Vogue приостанавливает работу в России
Издательский дом Condé Nast, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-08T22:04
2022-03-09T01:52
россия
медиа - общество
общество
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Издательский дом Condé Nast, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ."Мы решили приостановить всю нашу издательскую деятельность с Condé Nast Russia в данный момент", - говорится в заявлении гендиректора компании Роджера Линча, опубликованном на сайте организации.Решение он связал с изменениями в российском законодательстве. "С журналистами и редакционными коллективами по всему миру для нас крайне важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска для безопасности наших сотрудников", - отмечается в сообщении.На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.
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россия, медиа - общество, общество
22:04 08.03.2022 (обновлено: 01:52 09.03.2022)
 
Издатель GQ и Vogue приостанавливает работу в России

Издательский дом Condé Nast, выпускающий GQ и Vogue, приостановил работу в России

© AP Photo / Petros GiannakourisЖенщина проходит мимо киоска с газетами и журналами
Женщина проходит мимо киоска с газетами и журналами - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Женщина проходит мимо киоска с газетами и журналами
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Издательский дом Condé Nast, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ.
"Мы решили приостановить всю нашу издательскую деятельность с Condé Nast Russia в данный момент", - говорится в заявлении гендиректора компании Роджера Линча, опубликованном на сайте организации.
Решение он связал с изменениями в российском законодательстве. "С журналистами и редакционными коллективами по всему миру для нас крайне важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска для безопасности наших сотрудников", - отмечается в сообщении.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.
Киоск со свежей прессой - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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