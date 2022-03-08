https://ria.ru/20220308/zhurnaly-1777205777.html

Издатель GQ и Vogue приостанавливает работу в России

Издатель GQ и Vogue приостанавливает работу в России - РИА Новости, 09.03.2022

Издатель GQ и Vogue приостанавливает работу в России

Издательский дом Condé Nast, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-08T22:04

2022-03-08T22:04

2022-03-09T01:52

россия

медиа - общество

общество

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Издательский дом Condé Nast, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ."Мы решили приостановить всю нашу издательскую деятельность с Condé Nast Russia в данный момент", - говорится в заявлении гендиректора компании Роджера Линча, опубликованном на сайте организации.Решение он связал с изменениями в российском законодательстве. "С журналистами и редакционными коллективами по всему миру для нас крайне важно, чтобы мы могли создавать наш контент без риска для безопасности наших сотрудников", - отмечается в сообщении.На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.

https://ria.ru/20220308/gazeta-1777190281.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, медиа - общество, общество