Зеленский регулярно напоминает, что находится в Киеве, но ему не верят

В Британии уличили Зеленского во лжи
Читатели Daily Mail не поверили словам главу Украины Зеленского о его нахождении в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail усомнились в достоверности информации о местонахождении Владимира Зеленского.
Накануне президент Украины выступил с новым обращением к нации, в котором отметил, что он и его команда остаются в Киеве.
"Кто-нибудь верит этому комику?" — задался вопросом karihba.
"Он лживый политик, как и все остальные", — считает Roulette.
"Конечно же его там нет", — убежден Justin.
"Какой эгоцентризм и самореклама… и ему плевать, что происходит вокруг", — написала serpetina.
"Я понимаю, что он пытается быть храбрым, но он все равно клоун", — отметил Truth Monger World.
"Не уверен, что он в Киеве. Думаю, что в Варшаве", — заключил HONK, HONK!
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.