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Небензя назвал число иностранцев в заложниках у радикалов на Украине
Небензя назвал число иностранцев в заложниках у радикалов на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Небензя назвал число иностранцев в заложниках у радикалов на Украине
Россия обеспокоена тем, что украинские радикалы удерживают в заложниках более 1,5 тысячи иностранцев, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:03
2022-03-08T01:03
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
оон
василий небензя
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что украинские радикалы удерживают в заложниках более 1,5 тысячи иностранцев, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.В то же время он отметил, что из зон проведения специальной военной операции в РФ прибыли более 168000 человек, из них 43469 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777102472.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, василий небензя
01:03 08.03.2022
 
Небензя назвал число иностранцев в заложниках у радикалов на Украине

Постпред Небензя: радикалы на Украине держат в заложниках полторы тысячи иностранцев

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар — РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что украинские радикалы удерживают в заложниках более 1,5 тысячи иностранцев, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Особую обеспокоенность у нас вызывает то, что украинские радикалы продолжают удерживать заложников в качестве живого щита, в ряде городов более 1,5 тысячи иностранцев. По их судьбе мы круглосуточно работаем с соответствующими дипломатическими ведомствами", — сказал Небензя.
В то же время он отметил, что из зон проведения специальной военной операции в РФ прибыли более 168000 человек, из них 43469 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
00:44
Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНВасилий Небензя
 
 
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