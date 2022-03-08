Небензя назвал число иностранцев в заложниках у радикалов на Украине
Постпред Небензя: радикалы на Украине держат в заложниках полторы тысячи иностранцев
© POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 8 мар — РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что украинские радикалы удерживают в заложниках более 1,5 тысячи иностранцев, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Особую обеспокоенность у нас вызывает то, что украинские радикалы продолжают удерживать заложников в качестве живого щита, в ряде городов более 1,5 тысячи иностранцев. По их судьбе мы круглосуточно работаем с соответствующими дипломатическими ведомствами", — сказал Небензя.
В то же время он отметил, что из зон проведения специальной военной операции в РФ прибыли более 168000 человек, из них 43469 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Вчера, 08:00Украина превращается в Сомали