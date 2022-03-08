Захарова напомнила УВКПЧ ООН о погибших в Одессе в 2014 году
Захарова ответила на заявления УВКПЧ ООН, напомнив о погибших в Одессе в 2014 году
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения УВКПЧ ООН об избиениях людей, заподозренных в пророссийских взглядах, на контролируемых Киевом территориях, заявила, что Россия подобные данные передавала ООН много лет подряд.
Ранее глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Мишель Бачелет заявила, что располагает сведениями об избиениях на контролируемых Киевом территориях людей, заподозренных в пророссийских взглядах.
"У ООН есть данные о том, что на контролируемых правительством Украины территориях не избивали, а убивали людей, заподозренных в пророссийских взглядах, много лет подряд", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.