https://ria.ru/20220308/zakharova-1777147826.html

Захарова напомнила УВКПЧ ООН о погибших в Одессе в 2014 году

Захарова напомнила УВКПЧ ООН о погибших в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 08.03.2022

Захарова напомнила УВКПЧ ООН о погибших в Одессе в 2014 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения УВКПЧ ООН об избиениях людей, заподозренных в пророссийских взглядах, на контролируемых... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:04

2022-03-08T14:04

2022-03-08T14:04

в мире

мишель бачелет

россия

одесса

киев

оон

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения УВКПЧ ООН об избиениях людей, заподозренных в пророссийских взглядах, на контролируемых Киевом территориях, заявила, что Россия подобные данные передавала ООН много лет подряд.Ранее глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Мишель Бачелет заявила, что располагает сведениями об избиениях на контролируемых Киевом территориях людей, заподозренных в пророссийских взглядах."Эти данные Россия регулярно передавала представителям Всемирной Организации", - добавила она. По ее словам, "один только Дом профсоюзов в Одессе стал символом человеконенавистнической идеологии украинских экстремистов".После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20220305/radikaly-1776763360.html

россия

одесса

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, мишель бачелет, россия, одесса, киев, оон, признание днр и лнр в россии