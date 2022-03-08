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В США рассмотрят проект о пересмотре доступа России к ВТО
В США рассмотрят проект о пересмотре доступа России к ВТО - РИА Новости, 08.03.2022
В США рассмотрят проект о пересмотре доступа России к ВТО
Палата представителей США во вторник рассмотрит проект закона о пересмотре доступа России ко Всемирной торговой организации, сообщила спикер палаты... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T22:08
2022-03-08T22:08
сша
россия
в мире
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Палата представителей США во вторник рассмотрит проект закона о пересмотре доступа России ко Всемирной торговой организации, сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси."Проектом предусматриваются шаги по пересмотру доступа России к ВТО и изучению дальнейших возможностей по уменьшению присутствия РФ в глобальной экономике", - говорится в письме, опубликованном на сайте Пелоси.Она отметила, что конгресс поддерживает решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт энергоносителей из РФ. "Мы поддержим это, проголосовав за сильный двухпартийный закон сегодня", - говорится в письме.Там отмечается, что законом будут предусмотрены и меры по усилению глобального "акта Магнитского", чтобы "США могли вводить дальнейшие санкции против России"."В связи с тем, что принятие закона срочно и с точки зрения морали, и с точки зрения интересов безопасности - палата рассмотрит его сегодня. Надеемся, что у нас будет сильная двухпартийная поддержка", - заявила Пелоси.
https://ria.ru/20220308/amerikantsy-1777186511.html
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сша, россия, в мире, нэнси пелоси
22:08 08.03.2022
 
В США рассмотрят проект о пересмотре доступа России к ВТО

Палата представителей США рассмотрит проект о пересмотре доступа России к ВТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Палата представителей США во вторник рассмотрит проект закона о пересмотре доступа России ко Всемирной торговой организации, сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Проектом предусматриваются шаги по пересмотру доступа России к ВТО и изучению дальнейших возможностей по уменьшению присутствия РФ в глобальной экономике", - говорится в письме, опубликованном на сайте Пелоси.
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Она отметила, что конгресс поддерживает решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт энергоносителей из РФ. "Мы поддержим это, проголосовав за сильный двухпартийный закон сегодня", - говорится в письме.
Там отмечается, что законом будут предусмотрены и меры по усилению глобального "акта Магнитского", чтобы "США могли вводить дальнейшие санкции против России".
"В связи с тем, что принятие закона срочно и с точки зрения морали, и с точки зрения интересов безопасности - палата рассмотрит его сегодня. Надеемся, что у нас будет сильная двухпартийная поддержка", - заявила Пелоси.
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