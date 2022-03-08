https://ria.ru/20220308/volodin-1777190105.html

Володин: за санкции против России заплатит Европа, так решил Вашингтон

Володин: за санкции против России заплатит Европа, так решил Вашингтон - РИА Новости, 08.03.2022

Володин: за санкции против России заплатит Европа, так решил Вашингтон

За санкции против России заплатят европейцы, такую участь странам Евросоюза определил Вашингтон, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:00

2022-03-08T22:00

2022-03-08T22:07

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сша

евросоюз

вячеслав володин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. За санкции против России заплатят европейцы, такую участь странам Евросоюза определил Вашингтон, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."За санкции против России заплатят европейцы. Такую участь странам Евросоюза определил Вашингтон. Всю неделю руководство США принимает недружественные для нашей страны решения", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что сейчас, продвигая санкции против российских энергоносителей, "Вашингтон стремится занять европейский рынок"."Доля поставок американских нефти и газа в Европу составляет 8% и 6%. Рост цен на энергоносители — также часть этого плана. За все издержки в будущем заплатят страны ЕС, которые будут вынуждены покупать ископаемое топливо из США по значительно более высокой цене", - отметил Володин.Он подчеркнул, что всё это ляжет на плечи европейских компаний и граждан."Вашингтон и Брюссель, заставляя международные компании участвовать в параде санкций против России, наносят прежде всего удар по ним самим. Однажды покинув наш рынок, вернуться будет уже непросто", - добавил Володин.Он отметил, что примером этому является 2014 год - за прошедшее время в России обеспечили продовольственную безопасность и решили вопрос импортозамещения в оборонной сфере.Кроме того, властям России крайне важно найти решения, чтобы сохранить рабочие места россиян в тех сегментах рынка, откуда ушли зарубежные компании, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня крайне важно правительству и Государственной Думе найти решения, чтобы сохранить рабочие места наших граждан в тех сегментах рынка, откуда ушли зарубежные компании. И подходы в этом могут быть самые разные. Вашингтон своими действиями предоставил такие возможности", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что преодолев трудности, можно сформировать более эффективную и устойчивую к вызовам экономику.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, евросоюз, вячеслав володин