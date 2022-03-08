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Путин не намерен восстанавливать СССР, заявили в США
Путин не намерен восстанавливать СССР, заявили в США - РИА Новости, 08.03.2022
Путин не намерен восстанавливать СССР, заявили в США
Американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T03:27
2022-03-08T03:27
в мире
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владимир путин
виктория нуланд
ссср
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар — РИА Новости. Американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент считает, что президент РФ Владимир Путин стремится расширить влияние страны до границ СССР, но не намерен восстанавливать Советский Союз.Политолог обратила внимание на то, что Россия потребовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. На основании этого Стент предположила, что в амбиции российского руководства также входит восстановление влияния Москвы над Польшей и странами Балтии."В текущем году ему исполняется 70, и президент России видит в этом своего рода наследие… Не только европейцы, но и США пытались перезагрузить отношения с Россией и выстраивать диалог с ним как с прагматичным человеком", — заявила американский аналитик.Предположения о якобы намерении российского руководства восстановить Советский Союз высказываются в США не впервые. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз".Между тем российский лидер неоднократно высказывал свою позицию по данному вопросу. Как отмечал Путин, восстанавливать СССР "бессмысленно, невозможно и нецелесообразно" по целому ряду причин.
https://ria.ru/20220308/voennye-1777100785.html
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в мире, сша, нато, москва, россия, владимир путин, виктория нуланд, ссср, анджела стент
03:27 08.03.2022
 
Путин не намерен восстанавливать СССР, заявили в США

Эксперт Стент: Путин хочет расширить влияние России до границ СССР, но не восстановить его

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар — РИА Новости. Американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент считает, что президент РФ Владимир Путин стремится расширить влияние страны до границ СССР, но не намерен восстанавливать Советский Союз.

"Он хочет восстановить Россию как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу — несмотря на то, что он не стремится восстановить СССР. Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами", — сказала Стент, выступая на панельной дискуссии в рамках стартовавшей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Политолог обратила внимание на то, что Россия потребовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. На основании этого Стент предположила, что в амбиции российского руководства также входит восстановление влияния Москвы над Польшей и странами Балтии.
"В текущем году ему исполняется 70, и президент России видит в этом своего рода наследие… Не только европейцы, но и США пытались перезагрузить отношения с Россией и выстраивать диалог с ним как с прагматичным человеком", — заявила американский аналитик.
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Предположения о якобы намерении российского руководства восстановить Советский Союз высказываются в США не впервые. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз".
Между тем российский лидер неоднократно высказывал свою позицию по данному вопросу. Как отмечал Путин, восстанавливать СССР "бессмысленно, невозможно и нецелесообразно" по целому ряду причин.
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