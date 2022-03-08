https://ria.ru/20220308/vliyanie-1777109207.html

Путин не намерен восстанавливать СССР, заявили в США

Путин не намерен восстанавливать СССР, заявили в США - РИА Новости, 08.03.2022

Путин не намерен восстанавливать СССР, заявили в США

Американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T03:27

2022-03-08T03:27

2022-03-08T03:27

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ХЬЮСТОН (США), 8 мар — РИА Новости. Американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент считает, что президент РФ Владимир Путин стремится расширить влияние страны до границ СССР, но не намерен восстанавливать Советский Союз.Политолог обратила внимание на то, что Россия потребовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. На основании этого Стент предположила, что в амбиции российского руководства также входит восстановление влияния Москвы над Польшей и странами Балтии."В текущем году ему исполняется 70, и президент России видит в этом своего рода наследие… Не только европейцы, но и США пытались перезагрузить отношения с Россией и выстраивать диалог с ним как с прагматичным человеком", — заявила американский аналитик.Предположения о якобы намерении российского руководства восстановить Советский Союз высказываются в США не впервые. Так, в декабре 2021 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин "в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз".Между тем российский лидер неоднократно высказывал свою позицию по данному вопросу. Как отмечал Путин, восстанавливать СССР "бессмысленно, невозможно и нецелесообразно" по целому ряду причин.

https://ria.ru/20220308/voennye-1777100785.html

https://ria.ru/20220307/importozameschenie-1776922231.html

сша

москва

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ссср

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, нато, москва, россия, владимир путин, виктория нуланд, ссср, анджела стент