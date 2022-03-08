https://ria.ru/20220308/vatikan-1777170519.html

Лаврову передали обеспокоенность папы Франциска кризисом на Украине

Лаврову передали обеспокоенность папы Франциска кризисом на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Лаврову передали обеспокоенность папы Франциска кризисом на Украине

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин передал главе МИД России Сергею Лаврову обеспокоенность папы Римского кризисом на Украине, сообщает... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:56

2022-03-08T17:56

2022-03-08T17:56

россия

ватикан

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы рф

владимир путин

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ВАТИКАН, 8 мар - РИА Новости. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин передал главе МИД России Сергею Лаврову обеспокоенность папы Римского кризисом на Украине, сообщает служба печати Святого престола."Кардинал передал глубокую обеспокоенность папы Франциска продолжающейся войной на Украине и подтвердил сказанное папой в прошлое воскресенье", - заявил журналистам глава службы печати Маттео Бруни, подтвердив телефонный разговор Паролина и Лаврова.После традиционной воскресной проповеди папа Франциск заявил, что Ватикан готов сделать все ради мира на Украине, и для помощи населению в эту страну отправились два ватиканских кардинала."В частности, Паролин повторил призыв прекратить вооруженные нападения, обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей, заменить переговорами насилие с применением оружия, - сказал Бруни.В этой связи, добавили в ватиканской пресс-службе, госсекретарь подтвердил готовность Святого престола "сделать все, предоставить себя ради мира", о чем папа Франциск заявил верующим, выступая с балкона Апостольского дворца.Папа Франциск неоднократно призывал к миру на Украине, называя войну "безумием". По его призыву 26 января во всем католическом мире прошел День молитвы за мир, а 2 марта, в отмечаемую Римско-католической церковью Пепельную среду, - День поста за мир на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/lavrov-1777063961.html

https://ria.ru/20220213/mir-1772573046.html

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Екатерина Зайцева

россия, ватикан, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика