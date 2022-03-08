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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777163223.html
Минобороны: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных граждан
Минобороны: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных граждан - РИА Новости, 08.03.2022
Минобороны: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных граждан
Российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, но из предложенных украинской... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:56
2022-03-08T16:56
обострение ситуации в днр и лнр
россия
румыния
киев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, но из предложенных украинской стороне десяти маршрутов Киев подтвердил только один – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Учитывая стремительное ухудшение гуманитарной обстановки в населенных пунктах Украины, где националисты продолжают насильно удерживать тысячи мирных граждан, включая иностранцев, вчера российская сторона, несмотря на неоднократные срывы всех договоренностей киевскими властями, выступила с очередной инициативой о проведении гуманитарной операции", - сказал Мизинцев журналистам.При этом российской стороной выполнен весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, подчеркнул он."К сожалению, из предложенных украинской стороне десяти маршрутов – по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя – в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию, официальный Киев подтвердил только один маршрут – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей", - добавил генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, румыния, киев
16:56 08.03.2022
 
Минобороны: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных граждан

Минобороны: Киев подтвердил только один из десяти маршрутов эвакуации мирных граждан

© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineПервый этап эвакуации из города Сумы
Первый этап эвакуации из города Сумы - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, Ukraine
Первый этап эвакуации из города Сумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, но из предложенных украинской стороне десяти маршрутов Киев подтвердил только один – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Учитывая стремительное ухудшение гуманитарной обстановки в населенных пунктах Украины, где националисты продолжают насильно удерживать тысячи мирных граждан, включая иностранцев, вчера российская сторона, несмотря на неоднократные срывы всех договоренностей киевскими властями, выступила с очередной инициативой о проведении гуманитарной операции", - сказал Мизинцев журналистам.
При этом российской стороной выполнен весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, подчеркнул он.
"К сожалению, из предложенных украинской стороне десяти маршрутов – по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя – в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию, официальный Киев подтвердил только один маршрут – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей", - добавил генерал.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
15:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО заявил, что на Украине нужны "настоящие" гуманитарные коридоры
 
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