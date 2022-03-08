https://ria.ru/20220308/ukraina-1777163223.html

Минобороны: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных граждан

Минобороны: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных граждан - РИА Новости, 08.03.2022

Минобороны: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных граждан

Российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, но из предложенных украинской... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:56

2022-03-08T16:56

2022-03-08T16:56

обострение ситуации в днр и лнр

россия

румыния

киев

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, но из предложенных украинской стороне десяти маршрутов Киев подтвердил только один – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Учитывая стремительное ухудшение гуманитарной обстановки в населенных пунктах Украины, где националисты продолжают насильно удерживать тысячи мирных граждан, включая иностранцев, вчера российская сторона, несмотря на неоднократные срывы всех договоренностей киевскими властями, выступила с очередной инициативой о проведении гуманитарной операции", - сказал Мизинцев журналистам.При этом российской стороной выполнен весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, подчеркнул он."К сожалению, из предложенных украинской стороне десяти маршрутов – по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя – в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию, официальный Киев подтвердил только один маршрут – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей", - добавил генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/nato-1777156243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, румыния, киев