Минобороны: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных граждан
Минобороны: Киев подтвердил только один из десяти маршрутов эвакуации мирных граждан
Первый этап эвакуации из города Сумы
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская сторона выполнила весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, но из предложенных украинской стороне десяти маршрутов Киев подтвердил только один – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Учитывая стремительное ухудшение гуманитарной обстановки в населенных пунктах Украины, где националисты продолжают насильно удерживать тысячи мирных граждан, включая иностранцев, вчера российская сторона, несмотря на неоднократные срывы всех договоренностей киевскими властями, выступила с очередной инициативой о проведении гуманитарной операции", - сказал Мизинцев журналистам.
При этом российской стороной выполнен весь алгоритм подготовки к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан через безопасные коридоры, подчеркнул он.
"К сожалению, из предложенных украинской стороне десяти маршрутов – по два из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя – в том числе по одному из каждого города в Российскую Федерацию, а также по одному через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдову, Румынию, официальный Киев подтвердил только один маршрут – из города Сумы через Полтаву далее на границу с Польшей", - добавил генерал.