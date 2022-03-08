https://ria.ru/20220308/tsern-1777169972.html

ЦЕРН приостановил участие России в качестве страны-наблюдателя

ЦЕРН приостановил участие России в качестве страны-наблюдателя - РИА Новости, 08.03.2022

ЦЕРН приостановил участие России в качестве страны-наблюдателя

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостанавливает статус России как страны-наблюдателя при организации, а также до нового... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:53

2022-03-08T17:53

2022-03-08T18:24

в мире

россия

белоруссия

украина

европейская организация ядерных исследований (церн)

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ЖЕНЕВА, 8 мар – РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостанавливает статус России как страны-наблюдателя при организации, а также до нового распоряжения приостанавливает сотрудничество с российскими институтами, говорится в заявлении ЦЕРН, распространенном во вторник.Как отмечается, 23 государства-члена ЦЕРН "самым решительным образом осуждают военное вторжение Российской Федерации в Украину и сожалеют о гибели людей и гуманитарных последствиях, а также об участии Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины".В документе также подчеркивается, что ЦЕРН будет соблюдать все применимые международные санкции в отношении России.В организации подчеркивают, что Совет будет тщательно отслеживать ситуацию вокруг Украины и готов принять любые дальнейшие меры, в случае необходимости, на своих будущих заседаниях.

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

россия

белоруссия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, белоруссия, украина, европейская организация ядерных исследований (церн)