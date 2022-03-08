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ЦЕРН приостановил участие России в качестве страны-наблюдателя
ЦЕРН приостановил участие России в качестве страны-наблюдателя - РИА Новости, 08.03.2022
ЦЕРН приостановил участие России в качестве страны-наблюдателя
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостанавливает статус России как страны-наблюдателя при организации, а также до нового... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:53
2022-03-08T18:24
в мире
россия
белоруссия
украина
европейская организация ядерных исследований (церн)
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ЖЕНЕВА, 8 мар – РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостанавливает статус России как страны-наблюдателя при организации, а также до нового распоряжения приостанавливает сотрудничество с российскими институтами, говорится в заявлении ЦЕРН, распространенном во вторник.Как отмечается, 23 государства-члена ЦЕРН "самым решительным образом осуждают военное вторжение Российской Федерации в Украину и сожалеют о гибели людей и гуманитарных последствиях, а также об участии Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины".В документе также подчеркивается, что ЦЕРН будет соблюдать все применимые международные санкции в отношении России.В организации подчеркивают, что Совет будет тщательно отслеживать ситуацию вокруг Украины и готов принять любые дальнейшие меры, в случае необходимости, на своих будущих заседаниях.
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в мире, россия, белоруссия, украина, европейская организация ядерных исследований (церн)
17:53 08.03.2022 (обновлено: 18:24 08.03.2022)
 
ЦЕРН приостановил участие России в качестве страны-наблюдателя

ЦЕРН приостановил участие России в качестве страны-наблюдателя из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТабличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
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ЖЕНЕВА, 8 мар – РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) временно приостанавливает статус России как страны-наблюдателя при организации, а также до нового распоряжения приостанавливает сотрудничество с российскими институтами, говорится в заявлении ЦЕРН, распространенном во вторник.
Как отмечается, 23 государства-члена ЦЕРН "самым решительным образом осуждают военное вторжение Российской Федерации в Украину и сожалеют о гибели людей и гуманитарных последствиях, а также об участии Беларуси в этом незаконном применении силы против Украины".
"8 марта Совет провел внеочередную сессию, посвященную обсуждению будущего взаимодействия с Россией. Совет постановил, что ЦЕРН будет продвигать инициативы по поддержке украинских сотрудников и украинской научной деятельности в области физики высоких энергий, что статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до дальнейшего уведомления, что ЦЕРН не будет участвовать в новых программах сотрудничества с Российской Федерацией и ее институтами до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.
В документе также подчеркивается, что ЦЕРН будет соблюдать все применимые международные санкции в отношении России.
В организации подчеркивают, что Совет будет тщательно отслеживать ситуацию вокруг Украины и готов принять любые дальнейшие меры, в случае необходимости, на своих будущих заседаниях.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 08:00
Неадекватность Запада работает на Россию
 
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