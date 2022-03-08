ЦБ решил 9 марта не проводить торги на Мосбирже
ЦБ решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, при этом торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск, говорится в сообщении ЦБ.
"Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ", - сказано в сообщении.
"Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск", - добавил регулятор.
Отмечается, что режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта.