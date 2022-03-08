https://ria.ru/20220308/tsb-1777180747.html

ЦБ решил 9 марта не проводить торги на Мосбирже

ЦБ решил 9 марта не проводить торги на Мосбирже - РИА Новости, 08.03.2022

ЦБ решил 9 марта не проводить торги на Мосбирже

Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, при этом торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:56

2022-03-08T19:56

2022-03-08T19:56

экономика

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767717610_0:52:3154:1826_1920x0_80_0_0_d00bc5f9b87b92bd30e106e4db87b76c.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, при этом торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск, говорится в сообщении ЦБ."Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск", - добавил регулятор.Отмечается, что режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта.

https://ria.ru/20220306/mery-1776913029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, московская биржа, россия