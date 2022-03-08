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ЦБ решил 9 марта не проводить торги на Мосбирже
ЦБ решил 9 марта не проводить торги на Мосбирже - РИА Новости, 08.03.2022
ЦБ решил 9 марта не проводить торги на Мосбирже
Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, при этом торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:56
2022-03-08T19:56
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, при этом торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск, говорится в сообщении ЦБ."Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск", - добавил регулятор.Отмечается, что режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта.
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экономика, московская биржа, россия
19:56 08.03.2022
 
ЦБ решил 9 марта не проводить торги на Мосбирже

ЦБ решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, при этом торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск, говорится в сообщении ЦБ.
"Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ", - сказано в сообщении.
"Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск", - добавил регулятор.
Отмечается, что режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта.
Котировки фондового рынка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 13:27
ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
 
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