https://ria.ru/20220308/starbucks-1777195742.html
Starbucks приостанавливает деятельность в России
Starbucks приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022
Starbucks приостанавливает деятельность в России
Компания Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины приостанавливает деятельность в России, кофейни будут временно закрыты, заявил глава компании Кевина... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:12
2022-03-08T23:12
2022-03-08T23:30
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103174/95/1031749533_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fa65f6c1d1bfdc6445bc1a975b1b448f.jpg
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Компания Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины приостанавливает деятельность в России, кофейни будут временно закрыты, заявил глава компании Кевина Джонсона."Сегодня мы приняли решение приостановить деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks", - говорится в заявлении.Кофейни будут закрыты, компания "окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103174/95/1031749533_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c88b64da2b3475512f13e4ce0872b2db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
23:12 08.03.2022 (обновлено: 23:30 08.03.2022)
Starbucks приостанавливает деятельность в России
Компания Starbucks приостанавливает деятельность в России
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Компания Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины приостанавливает деятельность в России, кофейни будут временно закрыты, заявил глава компании Кевина Джонсона.
"Сегодня мы приняли решение приостановить деятельность в России
, включая отгрузку всей продукции Starbucks", - говорится в заявлении.
Кофейни будут закрыты, компания "окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks".