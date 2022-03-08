https://ria.ru/20220308/starbucks-1777195742.html

Starbucks приостанавливает деятельность в России

Starbucks приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022

Starbucks приостанавливает деятельность в России

Компания Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины приостанавливает деятельность в России, кофейни будут временно закрыты, заявил глава компании Кевина... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:12

2022-03-08T23:12

2022-03-08T23:30

россия

экономика

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Компания Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины приостанавливает деятельность в России, кофейни будут временно закрыты, заявил глава компании Кевина Джонсона."Сегодня мы приняли решение приостановить деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks", - говорится в заявлении.Кофейни будут закрыты, компания "окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks".

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, экономика