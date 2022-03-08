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Starbucks приостанавливает деятельность в России
Starbucks приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 08.03.2022
Starbucks приостанавливает деятельность в России
Компания Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины приостанавливает деятельность в России, кофейни будут временно закрыты, заявил глава компании Кевина... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:12
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россия
экономика
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Компания Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины приостанавливает деятельность в России, кофейни будут временно закрыты, заявил глава компании Кевина Джонсона."Сегодня мы приняли решение приостановить деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks", - говорится в заявлении.Кофейни будут закрыты, компания "окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks".
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россия, экономика
23:12 08.03.2022 (обновлено: 23:30 08.03.2022)
 
Starbucks приостанавливает деятельность в России

Компания Starbucks приостанавливает деятельность в России

© AP Photo / Gene J. PuskarСеть кофеен Starbucks
Сеть кофеен Starbucks - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Gene J. Puskar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Компания Starbucks на фоне ситуации вокруг Украины приостанавливает деятельность в России, кофейни будут временно закрыты, заявил глава компании Кевина Джонсона.
"Сегодня мы приняли решение приостановить деятельность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks", - говорится в заявлении.
Кофейни будут закрыты, компания "окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks".
 
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