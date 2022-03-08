https://ria.ru/20220308/sotrudnichestvo-1777121099.html

Агентство QS исключит российские и белорусские вузы из своих рейтингов

Агентство QS исключит российские и белорусские вузы из своих рейтингов - РИА Новости, 08.03.2022

Агентство QS исключит российские и белорусские вузы из своих рейтингов

Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) решило прекратить сотрудничество с Россией на фоне ситуации на Украине, также из новых рейтингов будут исключены РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:33

2022-03-08T09:33

2022-03-08T12:23

в мире

санкции в отношении россии

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) решило прекратить сотрудничество с Россией на фоне ситуации на Украине, также из новых рейтингов будут исключены российские и белорусские вузы."Теперь мы скроем российские и белорусские организации из новых рейтинговых списков QS и прекратим продвижение российских университетов и России как страны для учебы. Мы прекращаем любое взаимодействие с новыми клиентами в России и приостанавливаем активное взаимодействие с российскими клиентами", - говорится в заявлении компании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/reyting-1777110086.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, санкции в отношении россии, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, навигатор абитуриента, qs, рейтинг вузов