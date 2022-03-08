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Коммунальные службы Москвы убирают город после ночного снегопада
Коммунальные службы Москвы убирают город после ночного снегопада - РИА Новости, 08.03.2022
Коммунальные службы Москвы убирают город после ночного снегопада
Коммунальные службы убирают Москву после ночного снегопада, в отдельных районах выпало до трети месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:19
2022-03-08T16:19
общество
городское хозяйство москвы
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Коммунальные службы убирают Москву после ночного снегопада, в отдельных районах выпало до трети месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Коммунальные службы проводят регламентные работы по уборке города после ночного снегопада. С 7 марта в отдельных административных округах города выпало до трети месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольшее количество свежевыпавшего снега зафиксировано в ЮАО (8 сантиметров), ЮЗАО (7 сантиметров), ЗАО и ЗелАО (по 5 сантиметров). А в ЦАО, САО, и СВАО прирост свежевыпавшего снега составил всего 1 сантиметр. В течение дня прирост снега также может составить до 1 сантиметра."Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров. При необходимости цикл работ повторим. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве
16:19 08.03.2022
 
Коммунальные службы Москвы убирают город после ночного снегопада

Коммунальные службы Москвы убирают город после ночного снегопада

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Снегопад в Москве
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Коммунальные службы убирают Москву после ночного снегопада, в отдельных районах выпало до трети месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Коммунальные службы проводят регламентные работы по уборке города после ночного снегопада. С 7 марта в отдельных административных округах города выпало до трети месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество свежевыпавшего снега зафиксировано в ЮАО (8 сантиметров), ЮЗАО (7 сантиметров), ЗАО и ЗелАО (по 5 сантиметров). А в ЦАО, САО, и СВАО прирост свежевыпавшего снега составил всего 1 сантиметр. В течение дня прирост снега также может составить до 1 сантиметра.
"Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров. При необходимости цикл работ повторим. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
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