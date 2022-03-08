https://ria.ru/20220308/snegopad-1777159853.html

Коммунальные службы Москвы убирают город после ночного снегопада

Коммунальные службы Москвы убирают город после ночного снегопада - РИА Новости, 08.03.2022

Коммунальные службы Москвы убирают город после ночного снегопада

Коммунальные службы убирают Москву после ночного снегопада, в отдельных районах выпало до трети месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:19

2022-03-08T16:19

2022-03-08T16:19

общество

городское хозяйство москвы

москва

снегопад в москве

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Коммунальные службы убирают Москву после ночного снегопада, в отдельных районах выпало до трети месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Коммунальные службы проводят регламентные работы по уборке города после ночного снегопада. С 7 марта в отдельных административных округах города выпало до трети месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольшее количество свежевыпавшего снега зафиксировано в ЮАО (8 сантиметров), ЮЗАО (7 сантиметров), ЗАО и ЗелАО (по 5 сантиметров). А в ЦАО, САО, и СВАО прирост свежевыпавшего снега составил всего 1 сантиметр. В течение дня прирост снега также может составить до 1 сантиметра."Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров. При необходимости цикл работ повторим. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220225/sneg-1774365255.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве