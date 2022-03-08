18:44 08.03.2022 (обновлено: 18:57 08.03.2022)
Премьер Швеции заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует Европу
Премьер Андерссон: вступление Швеции в НАТО сейчас дестабилизирует ситуацию в Европе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО только дестабилизирует ситуацию в Европе.
В то же время, по словам премьер-министра, "угроза" со стороны России является фактором, повлиявшим на решение о поставках Украине вооружения, операция РФ "ухудшила ситуацию с безопасностью". "Очевидно, что угроза Швеции также повлияла на наше решение отправить оружие в Украину", - сказала Андерссон на пресс-конференции.
Ранее глава шведского МИД Анн Линде заявляла, что Швеция направила Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.