https://ria.ru/20220308/shvetsiya-1777174726.html

Премьер Швеции заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует Европу

Премьер Швеции заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует Европу - РИА Новости, 08.03.2022

Премьер Швеции заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует Европу

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО только дестабилизирует ситуацию в Европе. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T18:44

2022-03-08T18:44

2022-03-08T18:57

в мире

швеция

европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545634_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_7a31317b3709721da0dfa34086f97037.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент запрос Стокгольма на вступление в НАТО только дестабилизирует ситуацию в Европе."Если Швеция решит подать заявку (в НАТО), это еще больше дестабилизирует эту часть Европы и усилит напряженность. В таком случае Швеция помогла бы дестабилизировать ситуацию", - сказала Андерссон на пресс-конференции.В то же время, по словам премьер-министра, "угроза" со стороны России является фактором, повлиявшим на решение о поставках Украине вооружения, операция РФ "ухудшила ситуацию с безопасностью". "Очевидно, что угроза Швеции также повлияла на наше решение отправить оружие в Украину", - сказала Андерссон на пресс-конференции.Ранее глава шведского МИД Анн Линде заявляла, что Швеция направила Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларовРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/nerasprostranenie-1777159697.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156785.html

швеция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, швеция, европа, нато