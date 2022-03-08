https://ria.ru/20220308/sayt-1777187759.html

Официальный сайт Минкультуры взломали

Официальный сайт Минкультуры взломали - РИА Новости, 08.03.2022

Официальный сайт Минкультуры взломали

Официальный сайт Министерства культуры РФ взломан, подтвердили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T21:24

2022-03-08T21:24

2022-03-08T21:24

в мире

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

украина

общество

медиа - общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный сайт Министерства культуры РФ взломан, подтвердили в пресс-службе ведомства."Сайт Минкультуры России подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера. В настоящее время проводятся технические работы по восстановлению штатного функционирования ресурса", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украина, общество, медиа - общество