https://ria.ru/20220308/sayt-1777187759.html
Официальный сайт Минкультуры взломали
Официальный сайт Минкультуры взломали - РИА Новости, 08.03.2022
Официальный сайт Минкультуры взломали
Официальный сайт Министерства культуры РФ взломан, подтвердили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:24
2022-03-08T21:24
2022-03-08T21:24
в мире
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный сайт Министерства культуры РФ взломан, подтвердили в пресс-службе ведомства."Сайт Минкультуры России подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера. В настоящее время проводятся технические работы по восстановлению штатного функционирования ресурса", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), украина, общество, медиа - общество
Официальный сайт Минкультуры взломали
Официальный сайт Министерства культуры России взломали