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https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111953.html
Австралия ввела новые санкции против России
Австралия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 08.03.2022
Австралия ввела новые санкции против России
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в официальном заявлении на сайте ведомства объявила о введении санкций против России из-за специальной операции по... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T05:30
2022-03-08T05:56
в мире
австралия
санкции в отношении россии
россия
мид австралии
вооруженные силы рф
украина
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в официальном заявлении на сайте ведомства объявила о введении санкций против России из-за специальной операции по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и 10 лиц, якобы "разжигающих вражду" и "распространяющих пропаганду".Под санкции против ВС РФ, в частности, попали сухопутные войска, ВМФ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска."Правительство Австралии вводит санкции против 10 человек, представляющих стратегический интерес для России, за их роль в разжигании вражды против Украины и продвижении прокремлевской пропаганды", — добавила глава МИД.Власти Австралии работают с Facebook, Twitter и Google, чтобы приостановить распространение контента российских государственных СМИ в стране, также говорится в заявлении.
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австралия
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в мире, австралия, санкции в отношении россии, россия, мид австралии, вооруженные силы рф, украина, москва, марис пейн
05:30 08.03.2022 (обновлено: 05:56 08.03.2022)
 
Австралия ввела новые санкции против России

Глава МИД Австралии Пейн объявила о введении новых антироссийских санкций

© Fotolia / Paul LiuГород Сидней, Австралия
Город Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Fotolia / Paul Liu
Город Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в официальном заявлении на сайте ведомства объявила о введении санкций против России из-за специальной операции по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и 10 лиц, якобы "разжигающих вражду" и "распространяющих пропаганду".

"Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных сил Российской Федерации и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против еще шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины", — говорится в заявлении Пейн.

Под санкции против ВС РФ, в частности, попали сухопутные войска, ВМФ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.
"Правительство Австралии вводит санкции против 10 человек, представляющих стратегический интерес для России, за их роль в разжигании вражды против Украины и продвижении прокремлевской пропаганды", — добавила глава МИД.
Власти Австралии работают с Facebook, Twitter и Google, чтобы приостановить распространение контента российских государственных СМИ в стране, также говорится в заявлении.
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Россия возглавила рейтинг стран с самым большим количеством санкций
 
В миреАвстралияСанкции в отношении РоссииРоссияМИД АвстралииВооруженные силы РФУкраинаМоскваМарис Пейн
 
 
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