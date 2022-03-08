https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111953.html
Австралия ввела новые санкции против России
Австралия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 08.03.2022
Австралия ввела новые санкции против России
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в официальном заявлении на сайте ведомства объявила о введении санкций против России из-за специальной операции по... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T05:30
2022-03-08T05:30
2022-03-08T05:56
в мире
австралия
санкции в отношении россии
россия
мид австралии
вооруженные силы рф
украина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101265/35/1012653519_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a1ccb5c0a8f7ffabba0d073adcb437c8.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в официальном заявлении на сайте ведомства объявила о введении санкций против России из-за специальной операции по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и 10 лиц, якобы "разжигающих вражду" и "распространяющих пропаганду".Под санкции против ВС РФ, в частности, попали сухопутные войска, ВМФ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска."Правительство Австралии вводит санкции против 10 человек, представляющих стратегический интерес для России, за их роль в разжигании вражды против Украины и продвижении прокремлевской пропаганды", — добавила глава МИД.Власти Австралии работают с Facebook, Twitter и Google, чтобы приостановить распространение контента российских государственных СМИ в стране, также говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111282.html
австралия
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101265/35/1012653519_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_0f3375a0110152951df12edf476e7a5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, санкции в отношении россии, россия, мид австралии, вооруженные силы рф, украина, москва, марис пейн
05:30 08.03.2022 (обновлено: 05:56 08.03.2022)
Австралия ввела новые санкции против России
Глава МИД Австралии Пейн объявила о введении новых антироссийских санкций