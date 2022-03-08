https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111953.html

Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 08.03.2022

Австралия ввела новые санкции против России

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в официальном заявлении на сайте ведомства объявила о введении санкций против России из-за специальной операции по... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T05:30

2022-03-08T05:30

2022-03-08T05:56

в мире

австралия

санкции в отношении россии

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мид австралии

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн в официальном заявлении на сайте ведомства объявила о введении санкций против России из-за специальной операции по демилитаризации Украины, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и 10 лиц, якобы "разжигающих вражду" и "распространяющих пропаганду".Под санкции против ВС РФ, в частности, попали сухопутные войска, ВМФ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска."Правительство Австралии вводит санкции против 10 человек, представляющих стратегический интерес для России, за их роль в разжигании вражды против Украины и продвижении прокремлевской пропаганды", — добавила глава МИД.Власти Австралии работают с Facebook, Twitter и Google, чтобы приостановить распространение контента российских государственных СМИ в стране, также говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111282.html

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россия

украина

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Никита Стома

в мире, австралия, санкции в отношении россии, россия, мид австралии, вооруженные силы рф, украина, москва, марис пейн