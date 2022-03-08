https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777110517.html
Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии
Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 08.03.2022
Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии
МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине: персональные санкции введены против... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T04:00
2022-03-08T04:00
2022-03-08T04:54
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ТОКИО, 8 мар — РИА Новости. МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине: персональные санкции введены против еще 20 россиян и 12 белорусских граждан, под санкции попали еще две российские и 12 белорусских организаций. Кроме этого, вводится запрет на экспорт для министерства обороны Белоруссии.Так, в частности, под персональные санкции попали первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, журналист Владимир Соловьев и другие.Персональные санкции также введены против сыновей президента Белоруссии Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова и других.Отмечается, что в случае обнаружения активов указанных лиц в Японии, все они будут заморожены.В новом санкционном списке значатся две российские и 12 белорусских организаций, в частности, ЧВК "Вагнер", группы компаний Synesis, ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.Также вводятся экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии, включая вооруженные силы, а также правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации.Под экспортный запрет попадают товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала страны, отмечается в документе.
https://ria.ru/20220308/oborudovanie-1777111440.html
https://ria.ru/20220308/zakon-1777109689.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, белоруссия, санкции в отношении россии, россия, в мире, министерство обороны белоруссии, мид японии, токио
04:00 08.03.2022 (обновлено: 04:54 08.03.2022)
Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии
МИД Японии обнародовал третий пакет санкций в отношении России и Белоруссии
ТОКИО, 8 мар — РИА Новости. МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине: персональные санкции введены против еще 20 россиян и 12 белорусских граждан, под санкции попали еще две российские и 12 белорусских организаций. Кроме этого, вводится запрет на экспорт для министерства обороны Белоруссии.
Так, в частности, под персональные санкции попали первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов
, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак
, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг
и Алишер Усманов, журналист Владимир Соловьев и другие.
Персональные санкции также введены против сыновей президента Белоруссии Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова и других.
Отмечается, что в случае обнаружения активов указанных лиц в Японии, все они будут заморожены.
В новом санкционном списке значатся две российские и 12 белорусских организаций, в частности, ЧВК "Вагнер", группы компаний Synesis, ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.
Также вводятся экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии
, включая вооруженные силы, а также правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации.
Под экспортный запрет попадают товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала страны, отмечается в документе.