https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777110517.html

Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии

Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 08.03.2022

Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии

МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине: персональные санкции введены против... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T04:00

2022-03-08T04:00

2022-03-08T04:54

япония

белоруссия

санкции в отношении россии

россия

в мире

министерство обороны белоруссии

мид японии‎

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg

ТОКИО, 8 мар — РИА Новости. МИД Японии обнародовал детали третьего санкционного пакета в отношении России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине: персональные санкции введены против еще 20 россиян и 12 белорусских граждан, под санкции попали еще две российские и 12 белорусских организаций. Кроме этого, вводится запрет на экспорт для министерства обороны Белоруссии.Так, в частности, под персональные санкции попали первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, предприниматели Борис Ротенберг и Алишер Усманов, журналист Владимир Соловьев и другие.Персональные санкции также введены против сыновей президента Белоруссии Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова и других.Отмечается, что в случае обнаружения активов указанных лиц в Японии, все они будут заморожены.В новом санкционном списке значатся две российские и 12 белорусских организаций, в частности, ЧВК "Вагнер", группы компаний Synesis, ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.Также вводятся экспортный запрет для министерства обороны Белоруссии, включая вооруженные силы, а также правоохранительные органы и занимающиеся разведывательной деятельностью организации.Под экспортный запрет попадают товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала страны, отмечается в документе.

https://ria.ru/20220308/oborudovanie-1777111440.html

https://ria.ru/20220308/zakon-1777109689.html

япония

белоруссия

россия

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

япония, белоруссия, санкции в отношении россии, россия, в мире, министерство обороны белоруссии, мид японии‎, токио