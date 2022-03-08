https://ria.ru/20220308/samolet-1777193729.html
FlightRadar24 объяснил "появление" лайнера над Украиной
FlightRadar24 объяснил "появление" лайнера над Украиной - РИА Новости, 08.03.2022
FlightRadar24 объяснил "появление" лайнера над Украиной
Появление данных о якобы летевшем над Украиной гражданском самолете Qatar Airways по маршруту Доха - Монреаль на ресурсе слежения за воздушными судами... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T22:40
2022-03-08T22:40
2022-03-08T22:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Появление данных о якобы летевшем над Украиной гражданском самолете Qatar Airways по маршруту Доха - Монреаль на ресурсе слежения за воздушными судами FlightRadar24 могло быть связано с механизмом предсказания траектории полета в тот момент, когда самолет вышел из зоны покрытия сервиса, сообщил РИА Новости представитель компании Ян Печеник.Во вторник сервис показал, что самолет Qatar Airways пролетел над Крымом и находится в воздушном пространстве Украины в районе Одессы, однако затем данные изменились: как оказалось, лайнер пролетел над территорией Турции, находится над Черным морем и летит в сторону Болгарии. Украина ранее закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов."Когда самолет покидает зону нашего покрытия, мы просчитываем его траекторию по большому круговому маршруту от последнего известного местоположения до места назначения. Когда покрытие восстанавливается, траектория полета корректируется", - сказал Печеник.В качестве подтверждения он переслал скорректированный маршрут. На карте виден отрезок движения самолета, обозначенный черным пунктиром. Он проходит над территорией Турции. Именно в это время система не получала данных о реальном положении самолета и автоматически прогнозировала маршрут.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html
https://ria.ru/20220308/bayden-1777167041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
FlightRadar24 объяснил "появление" лайнера над Украиной
Сервис FlightRadar объяснил "появление" лайнера над Украиной автопрогнозированием маршрута
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Появление данных о якобы летевшем над Украиной гражданском самолете Qatar Airways по маршруту Доха - Монреаль на ресурсе слежения за воздушными судами FlightRadar24 могло быть связано с механизмом предсказания траектории полета в тот момент, когда самолет вышел из зоны покрытия сервиса, сообщил РИА Новости представитель компании Ян Печеник.
Во вторник сервис показал, что самолет Qatar Airways
пролетел над Крымом и находится в воздушном пространстве Украины
в районе Одессы
, однако затем данные изменились: как оказалось, лайнер пролетел над территорией Турции
, находится над Черным морем
и летит в сторону Болгарии
. Украина ранее закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов.
"Когда самолет покидает зону нашего покрытия, мы просчитываем его траекторию по большому круговому маршруту от последнего известного местоположения до места назначения. Когда покрытие восстанавливается, траектория полета корректируется", - сказал Печеник.
В качестве подтверждения он переслал скорректированный маршрут. На карте виден отрезок движения самолета, обозначенный черным пунктиром. Он проходит над территорией Турции. Именно в это время система не получала данных о реальном положении самолета и автоматически прогнозировала маршрут.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.