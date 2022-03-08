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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/raneniya-1777186318.html
ДНР: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на освобожденных территориях
ДНР: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на освобожденных территориях - РИА Новости, 08.03.2022
ДНР: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на освобожденных территориях
Четыре мирных жителя на ранее освобожденных ДНР территориях получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:09
2022-03-08T21:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя на ранее освобожденных ДНР территориях получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) четырех мирных жителей с освобождённых ранее НМ ДНР территорий", - сообщается в заявлении.Отмечается, что среди пострадавших трое мужчин и одна женщина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
21:09 08.03.2022
 
ДНР: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на освобожденных территориях

ДНР в СЦКК: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на ранее освобожденных территориях

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате попадания снаряда дом в поселке Павлополь Волновахского района, ДНР
Разрушенный в результате попадания снаряда дом в поселке Павлополь Волновахского района, ДНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный в результате попадания снаряда дом в поселке Павлополь Волновахского района, ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя на ранее освобожденных ДНР территориях получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) четырех мирных жителей с освобождённых ранее НМ ДНР территорий", - сообщается в заявлении.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Отмечается, что среди пострадавших трое мужчин и одна женщина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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