https://ria.ru/20220308/raneniya-1777186318.html
ДНР: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на освобожденных территориях
ДНР: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на освобожденных территориях - РИА Новости, 08.03.2022
ДНР: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на освобожденных территориях
Четыре мирных жителя на ранее освобожденных ДНР территориях получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T21:09
2022-03-08T21:09
2022-03-08T21:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя на ранее освобожденных ДНР территориях получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) четырех мирных жителей с освобождённых ранее НМ ДНР территорий", - сообщается в заявлении.Отмечается, что среди пострадавших трое мужчин и одна женщина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
ДНР: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на освобожденных территориях
ДНР в СЦКК: четыре мирных жителя ранены при обстрелах на ранее освобожденных территориях