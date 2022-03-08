https://ria.ru/20220308/rakety-1777136439.html

В Москве прокомментировали данные о ракетных запусках КНДР

В Москве прокомментировали данные о ракетных запусках КНДР - РИА Новости, 08.03.2022

В Москве прокомментировали данные о ракетных запусках КНДР

Москва понимает позицию Пхеньяна в связи с участившимися ракетными пусками: после того, как Северная Корея более полутора лет воздерживалась от них, "взамен"... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:01

2022-03-08T12:01

2022-03-08T14:38

в мире

космос - риа наука

кндр (северная корея)

пхеньян

сша

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Москва понимает позицию Пхеньяна в связи с участившимися ракетными пусками: после того, как Северная Корея более полутора лет воздерживалась от них, "взамен" она получила от США нежелание обсуждать смягчение санкций, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Отвечая на вопрос, понимают ли в Москве позицию Пхеньяна, он ответил утвердительно: "Да. Потому что КНДР на свои благие шаги не получает ничего взамен, а наоборот, получает лишь дальнейшее развитие военного сотрудничества между США и Южной Кореей"."Американцы от своих планов не отказались", - добавил дипломат.Он отметил, что ранее американо-южно-корейские учения пошли "в более виртуальной форме, но они продолжаются".КНДР в субботу произвела пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 270 километров, наивысшая высота полета составила примерно 560 километров. Предыдущий пуск баллистической ракеты 27 февраля также был произведен из района Сунан и тоже в рамках разработки разведывательного спутника.СНБ Южной Кореи назвал пуски нарушением резолюций СБ ООН и призвал немедленно прекратить их, осудив КНДР за повышение напряженности в регионе в то время, как в Южной Корее должны пройти выборы президента, а международное сообщество прилагает усилия для разрешения конфликта на Украине.Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году, 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тридцатого января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", а 27 февраля состоялся пуск КНДР баллистической ракеты в рамках разработки разведывательного спутника.

https://ria.ru/20220307/kndr-1777058883.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kndr-1775956823.html

кндр (северная корея)

пхеньян

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, космос - риа наука, кндр (северная корея), пхеньян, сша