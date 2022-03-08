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Небензя объяснил, почему Зеленский не пускает людей в Россию
Небензя объяснил, почему Зеленский не пускает людей в Россию - РИА Новости, 08.03.2022
Небензя объяснил, почему Зеленский не пускает людей в Россию
Украинские власти препятствуют выходу населения на территорию РФ, так как люди расскажут о преступлениях украинского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:56
2022-03-08T00:56
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
оон
василий небензя
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Украинские власти препятствуют выходу населения на территорию РФ, так как люди расскажут о преступлениях украинского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Речь идет об угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием, применении оружия против мирных граждан и иностранцев", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777102472.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, василий небензя
00:56 08.03.2022
 
Небензя объяснил, почему Зеленский не пускает людей в Россию

Небензя: Киев не пускает людей в Россию, так как они расскажут о преступлениях радикалов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области
Беженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Беженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области. Архивное фото
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ООН, 8 мар — РИА Новости. Украинские власти препятствуют выходу населения на территорию РФ, так как люди расскажут о преступлениях украинского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Нам понятно, что киевский режим всеми доступными и недоступными методами всячески препятствует выходу желающих мирных граждан, иностранцев в Россию, поскольку боится, что люди, оказавшись на свободе, расскажут правду о действиях украинских радикалов, как это делают те, кому удалось вырваться из рук этих радикалов", — сказал Небензя.

"Речь идет об угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием, применении оружия против мирных граждан и иностранцев", — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
00:44
Небензя назвал причину растущего числа жертв радикалов на Украине
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНВасилий Небензя
 
 
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