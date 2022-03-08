https://ria.ru/20220308/prestupleniya-1777103188.html

Небензя объяснил, почему Зеленский не пускает людей в Россию

Небензя объяснил, почему Зеленский не пускает людей в Россию - РИА Новости, 08.03.2022

Небензя объяснил, почему Зеленский не пускает людей в Россию

Украинские власти препятствуют выходу населения на территорию РФ, так как люди расскажут о преступлениях украинского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:56

2022-03-08T00:56

2022-03-08T00:56

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

оон

василий небензя

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ООН, 8 мар — РИА Новости. Украинские власти препятствуют выходу населения на территорию РФ, так как люди расскажут о преступлениях украинского режима, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Речь идет об угрозах, запугивании, шантаже физическим насилием, применении оружия против мирных граждан и иностранцев", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/oruzhie-1777102472.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, василий небензя